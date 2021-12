Navidad es una época de regalos, este año para mí tiene un sentimiento diferente, porque es la primera navidad que voy a estar sin mi mamá, sin embargo, me impuse la titánica tarea de hacer los regalos que quiero dar a mis seres queridos, a cada uno le puse mi cariño y mi sello personal, pienso que cuando ya no esté en este mundo ese regalo será un recuerdo de lo que fui.

Así mismo a ustedes, queridos lectores, les quiero dar algo muy especial, es un regalo espiritual. Hace un tiempo encontré una hermosa oración, que se atribuye a Antoine de Saint-Exupery, el autor de El Principito, es uno de los textos más hermosos que he leído, acá se los dejo y espero que lo disfruten tanto como yo.

El Arte de los Pequeños Pasos: “No pido milagros ni visiones, Señor, pido la fuerza para la vida diaria. Enséñame el arte de los pequeños pasos. Hazme hábil y creativo para notar a tiempo, en la multiplicidad y variedad de lo cotidiano, los conocimientos y experiencias que me atañen personalmente, ayúdame a distribuir correctamente mi tiempo. Dame la capacidad de distinguir lo esencial de lo secundario. Te pido fuerza, auto control y equilibrio para no dejarme llevar por la vida y organizar sabiamente el curso del día. Ayúdame a hacer cada cosa de mi presente lo mejor posible y a reconocer que esta hora es la más importante. Guárdame de la ingenua creencia de que en la vida todo va a salir bien. Otórgame la lucidez de reconocer que las dificultades, las derrotas y los fracasos son oportunidades en la vida para crecer y madurar. Envíame en el momento justo a alguien que tenga el valor de decirme la verdad con Amor. Haz de mí un ser humano que se sienta unido a los que sufren. Permíteme entregarles en el momento preciso un instante de bondad, con o sin palabras. No me des lo que yo pido, si no lo que necesito. En tus manos me entrego. Enséñame Señor el arte de los pequeños pasos”.

No puedo terminar este artículo sin expresar mi desacuerdo por el proyecto de la administración municipal, que pretende incrementar de manera exagerada el valor del impuesto predial para los estratos 3, 4, 5 y 6. Según reporte de Caracol radio emitido hoy, 17 de diciembre, la propuesta presentada por el secretario de Hacienda, Jhon Alexander Alzate Quiceno, el impuesto subiría hasta un 35% para los estratos 3 y 4 y hasta un 45% para los estratos 5 y 6. Alcalde, creo que en un año especialmente difícil para todos, con una pandemia y además con unos meses de paro muy duros, situaciones que nos afectaron de una manera fuerte, que usted proponga un incremento tan alto en este impuesto es imposible de aceptar. Espero que el Concejo Municipal no apruebe este proyecto y que se logre conciliar una cifra que no afecte el bolsillo de los contribuyentes manizaleños, que nos hemos caracterizado por nuestra responsabilidad a la hora de pagar el impuesto predial porque, tenemos amor por nuestra ciudad.