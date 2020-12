“Ya no se dice llegó diciembre si no ¡llegué a Diciembre!” Cuando leí ese meme me pareció muy gracioso y con las cosas como han estado este año hay que celebrar que estamos vivos. La mayoría de nosotros no anda pensando en la muerte, propia o de nuestros seres queridos, pero creo que este 2020 nos puso cara a cara con la parca, muchos vamos a tener alguien a quien extrañar en esta Navidad; amigos, parientes, colegas. Unos partieron intempestivamente, otros debido a una lenta enfermedad que tuvo su desenlace en este año de prueba.

Para algunos el balance del año va a ser muy negativo, otros sabrán valorar los aprendizajes obtenidos, por ejemplo el tema de la convivencia nos puso a prueba, pues estar tanto tiempo en espacios no adaptados para estar 24/7, con los niños estudiando en casa sí que fue un reto, nos tuvimos que adaptar rápidamente a las nuevas tecnologías para que nuestros hijos pudieran seguir recibiendo clases y mantenerse comunicados con sus amigos y compañeros. Y nosotros también comenzamos a tener reuniones, conferencias y hasta estudiamos por Zoom, Teams, Google meet y otras tantas aplicaciones que de pronto se convirtieron en la mejor herramienta para sobrellevar esta cuarentena, es increíble, pero en mi caso algunas relaciones se fortalecieron a pesar de la distancia, por ejemplo con mis amigas del colegio, con quienes logramos unirnos en diferentes actividades de manera virtual como la celebración de los cumpleaños, la oración y hasta en una tertulia literaria con la cual nos divertimos y aprendimos juntas. Estas plataformas de comunicación acercaron familias y nos ayudaron a sentirnos menos solos y agobiados por todos los acontecimientos. Que dura hubiese sido la cuarentena sin todas las herramientas tecnológicas que ahora tenemos.

Otra de las cosas que más me ayudó a soportar el estrés del encierro fue el ejercicio; agradezco a mi gimnasio Bodytech, que puso a sus mejores entrenadores a disposición de miles de personas a través de sus clases en línea, no éramos solo colombianos, se unían personas de muchos países, me gustó mucho que esas clases estaban abiertas a todo el público y no sólo a los afiliados, esto me parece una gran manera de ayudar al bienestar de la gente en un momento donde la salud física y la mental se volvieron un reto y se deben cuidar al máximo.

En otros artículos les he hablado de la meditación, hoy quiero contarles que ésta ha sido una gran ayuda para llevar de la mejor manera esta experiencia de la pandemia. Sin duda quien tiene una práctica espiritual y se acerca a Dios, de alguna manera hace más llevadero cualquier reto al que se enfrenta. En una situación tan atípica, donde las iglesias estaban cerradas y no se podía asistir a ninguna ceremonia, sentarme en silencio, tratando de aquietar los sentidos y mis pensamientos, buscando esa conexión con Dios fue un gran consuelo, pues sin duda siento que Él me cuida y me protege ahora y siempre.

Sin duda el año de la covid puso a prueba nuestra capacidad de adaptación, la tolerancia y la convivencia. Hay que aceptar que esta nueva normalidad va a durar un tiempo más, así que debemos seguir cuidándonos para evitar contagios, pero hay que tratar de vivir lo mejor que podamos, así que a reactivar la economía, a viajar, ojalá dentro del país, para que ese dinero llegue a nuestra gente.

Yo les deseo una feliz Navidad y un 2021 diferente y superior a este 2020, recibámoslo con optimismo y buena actitud, pues seguro esas dos herramientas nos ayudarán a enfrentar de una mejor manera cualquier reto que nos depare el futuro.