En un país en el que siete bestias se juntan para violar a una niña, peor aún porque esas bestias representan a una autoridad que debía estar protegiéndola a ella, a su familia y a su etnia, algo muy malo debe estar pasando. Si hicieran un censo de humanidad, ¿cuántos en este país clasificaríamos?

Hacen un día sin IVA y la gente, después de estar encerrada tres meses por orden del gobierno, sale como loca a comprarse un televisor porque ese mismo gobierno, que le tiene restringidos sus derechos, supuestamente para cuidarla, ahora le da el permiso de salir a gastar plata ¡porque hay que mover la economía! ¿dónde quedan el auto cuidado, la distancia social y el resto del discurso que nos han estado metiendo? Pues se van para el carajo porque lo importante es estrenar televisor, celular, tablet, computador, etc., etc. Bestias, repito, atrapadas por la sociedad de consumo.

Pero ¿hay solución para semejante condición? ¿Existe una esperanza? En estos días tuve la fortuna y la oportunidad de ver y analizar una conferencia de Nuccio Ordine, un profesor de literatura de la Universidad de Calabria. La conferencia estaba dirigida a jóvenes estudiantes españoles y su título completo es “La utilidad de lo inútil en nuestra vida”. El principal mensaje que transmitió este excelente conferencista es que la cultura y el estudio deben tener como finalidad formar hombres libres; “hombres y mujeres capaces de razonar con su propia cabeza”. El pensador critica a la sociedad actual en tanto que ha convertido la educación en otro objeto de mercantilismo, donde no se privilegia la calidad si no la cantidad de estudiantes que logran graduarse. Ordine insiste en que la finalidad de la educación es formar a los jóvenes de manera integral y para ello la enseñanza de la literatura, la filosofía, las lenguas como el latín, el griego y todo aquello que ayude a formar ciudadanos libres, con conciencia crítica, es lo que se debe priorizar en la educación. A la pregunta de si un joven debe estudiar por vocación o dejarse influir por la presión de sus padres para escoger una carrera que le dé dinero, el maestro contesta con total convicción que los jóvenes deben enfocar su vida profesional en aquello que los apasione, no solo por el dinero que pueden ganar, pues confundir el valor del trabajo en tanto que dinero esclaviza y construye seres infelices. Además hace una reflexión muy interesante sobre la corrupción en los profesionales, que me parece muy pertinente para nuestro país, ya que si alguien estudia solo para ganar dinero es mucho más fácil que se deje corromper, mientras que si estudia por vocación difícilmente traicionará sus valores.

Otro de los temas que resalta el profesor es la importancia del esfuerzo que se hace para obtener cualquier objetivo, algo que se ha perdido en la sociedad actual, pues ahora la inmediatez en los resultados relega el valor del tiempo que se emplea para lograrlos, la lentitud como cualidad para alcanzar las metas deseadas la ilustra bellamente con el poema Itaca, de Constantino Cavafis, que les recomiendo leer, en él se destaca el valor del viaje y no solo el hecho de llegar al destino, acá un fragmento: “Itaca te regaló un hermoso viaje. Sin ella el camino no hubieras emprendido. Más ninguna otra cosa puede darte. Aunque pobre la encuentres, no te engañará Itaca. Rico en saber y en vida, como has vuelto, comprenderás ya qué significan las Itacas.”

En esta época de incertidumbre, de inconsciencia, de carencia de valores y de humanidad, el valor de un buen maestro es inconmensurable, Ordine insiste en que se debe invertir en la formación de buenos profesores; “estos son los que, a través de la transmisión de su conocimiento, se encargan de formar ciudadanos cultos y solidarios”. En este país yo me conformaría con que ayudaran a formar una generación de verdaderos seres humanos.