Parece que la noche oscura que estamos atravesando en el país no tuviera fin, ya son más de 20 días desde que esta situación inició y el amanecer no se ve cerca. La realidad es que para muchos la situación ha empeorado, los bloqueos han traído consecuencias económicas nefastas para cultivadores que están perdiendo sus cosechas porque no pueden sacar sus frutas a vender, también hay muchas empresas que están paradas porque no tienen materia prima para trabajar, pero los gastos de nómina siguen y ¿si esas empresas se quiebran y se pierden esos trabajos no es peor? ¿No es agravar la crisis económica para todas esas personas que se van a quedar sin empleo?

En los hospitales ya escasean algunos medicamentos y el desabastecimiento en los supermercados de un país lleno de comida, que se está perdiendo porque no la dejan llegar, es algo insólito. Algunos de los participantes en las protestas han pasado como langostas arrasando ciudades y pueblos, eso ya no es protesta, eso es querer acabar con lo que tanto trabajo y esfuerzo le ha costado a otros construir; cuando acaban con una alcaldía, con una notaría, con las estaciones y paraderos de buses, todo ese daño hay que repararlo y si lo que se quiere es más inversión social, pues esos recursos quedan detenidos en cosas que hay que reparar porque las destruyeron, eso no es protestar, eso es no tener el más mínimo sentido de pertenencia con el país donde vivimos.

Creo que por ahí nos toca empezar, por recuperar el sentido de pertenencia y el amor por nuestra Patria, pero es muy difícil decirle a un joven que ve a su mamá aguantando hambre y que no tiene oportunidades y sabe que los “honorables” padres de la Patria están llenándose los bolsillos por cuenta de sus actos de corrupción, que tenga sentido de pertenencia, cuando los primeros que tendrían que tener sentido de pertenencia son ellos: Colombia ya no aguanta un corrupto más, esa es la verdad, porque esos señores han desangrado nuestras arcas y nos tienen como nos tienen. La desesperanza y la rabia nacen allí, los políticos ya no pueden darse el lujo de ser indiferentes, no pueden legislar o no legislar para su propio beneficio, lo próximo que tenemos que ver los colombianos es un acto de buena voluntad de su parte, como que acepten bajarse el sueldo y cuando la gente salga a votar la próxima vez, por favor investigue quién es su candidato, vote a conciencia y por el mejor candidato, hay que recuperar la honorabilidad de estos cargos públicos, porque los que venden el voto son los cómplices de estos desgraciados (en su primera acepción; “que causa o conlleva desgracia”) y hacen el mismo papel que los que están vendiendo su participación en las protestas para bloquear y vandalizar; son coautores de un delito. Esto no lo podemos dejar olvidar cuando pase esta crisis: la corrupción se controla en las urnas.

Yo estoy segura que así como hay gente en las protestas genuinamente interesada en que el país cambie para bien, también hay políticos que ejercen su papel con convicción y vocación de servicio, a esas personas son las que tenemos que apoyar para que sean elegidas.

Es tiempo de despertar, si la consulta anticorrupción se hiciera en este momento, el resultado sería aplastante, porque la época de la indiferencia quedó atrás, el país está enardecido y la manera de calmarlo es recuperando los valores, la ética debe dejar de ser un concepto abstracto para ser lo que nos guíe como nación, el amor patrio debe ser real y así recuperaremos la esperanza en un futuro mejor y veremos un amanecer para nuestra Amada Colombia.