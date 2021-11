La neurociencia de las emociones

Este es el nombre de la conferencia de la psiquiatra y escritora Mariam Rojas Estapé, autora del libro “Cómo hacer que te pasen cosas buenas”. La neurociencia me parece un tema apasionante, creo que es de los tópicos científicos que ha tenido mayor desarrollo en el último tiempo. Hace apenas unos años se creía que las neuronas no se reproducían y estábamos condenados a perder muchas de ellas con los años, afortunadamente ese concepto ya está revaluado y ha sido reemplazado por uno mucho más esperanzador; el de la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el sistema nervioso para generar nuevas neuronas, cambiar su estructura y su funcionamiento; esta facultad le permite al cerebro recuperarse y reestructurarse y es clave para la mejoría de lesiones y algunas enfermedades.

En la conferencia, la autora reflexiona sobre temas muy interesantes, entre ellos el concepto de “búsqueda de la felicidad” que ha llevado a que nos convirtamos en una sociedad que va en pos de la gratificación instantánea, y en ese empeño estamos maleducando nuestro cerebro al recibir muchos estímulos a través de las pantallas. La psiquiatra afirma que “hemos sustituido el sentido de la vida por sensaciones”, que vienen de las redes sociales, la comida, el alcohol, entre otros y el peligro es cuando estas fuentes de gratificación instantánea sustituyen el verdadero sentido de la vida. Para ella, la felicidad consiste en conectar con lo bueno que nos pasa cada día y afrontar lo malo que nos sucede de la mejor manera posible, también enfatiza en la importancia de rodearnos de personas que nos apoyen, que sepan escuchar sin juzgarnos, que nos entiendan, he ahí el valor de cultivar durante la vida, relaciones de calidad, no de cantidad, que es lo que pasa con redes sociales como Facebook, que le hacen creer a la gente que tiene muchos “amigos”, cuando en verdad esas relaciones no pasan al plano de lo real, el cara a cara; el cafecito con una amiga, la caminata por la naturaleza en buena compañía, la película compartida, la buena charla, el abrazo solidario cuando estamos tristes, en fin, cosas que hacen que las relaciones humanas existan en la cotidianidad y que muchos han sustituido por “likes” en una red social.

Uno de los aportes más importantes que tiene esta conferencia, es la explicación clara, desde el punto de vista científico, del por qué es tan negativo el uso sin control de los dispositivos, yo muchas veces he tratado de explicarle a mi hija el asunto sin que me lo crea, entonces lo que hice fue invitarla a que escuchara conmigo la explicación de esta experta y así lo asimiló mejor. Voy a tratar de resumirles el asunto, pero mi invitación es a que vean la conferencia. Todos estos contenidos que consumen nuestros hijos, - videos, tik toks, shorts, etc.-, lo que hacen es ofrecer una sensación placentera, en términos científicos, un chispazo de dopamina, un efecto similar al producido por las drogas, y es por esto que los dispositivos y video juegos generan una verdadera adicción: “Somos drogodependientes emocionales, somos cada vez más adictos a las experiencias vibrantes, que nos llegan a través de la pantalla”. Dice ella que esto frena la corteza prefrontal, que es la zona del cerebro que está encargada de la atención, la concentración, la resolución de problemas y el control de impulsos, entre otras funciones.

En una sociedad tan necesitada de control y autoregulación es necesario que seamos conscientes y nos informemos de los efectos del uso excesivo de los dispositivos electrónicos, ya hay estudios que explican cómo debería ser el tiempo de exposición a estos dispositivos según la edad y hasta qué momento del desarrollo de los niños se debe evitar exponerlos a estos elementos, para que su cerebro no sea sobre estimulado a una edad inadecuada. Acá les dejo el enlace de esta importante conferencia. https://youtu.be/TjqrualxgkI.