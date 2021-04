Este excelente documental trata un tema de gran relevancia para el momento en el que vivimos, ya que explica la importancia de lograr la conexión entre la mente y el corazón para vivir una vida en armonía.

Eckhart Tolle define el poder del corazón como estar conectado con quien en realidad somos a un nivel más profundo; para lograr la inspiración o la creatividad es necesario entrar en contacto con “ese algo” que va más allá de la mente y los participantes en este documental, que van desde Tolle hasta Chopra, pasando por John Gray (PH.D), Marianne Williamson y muchos otros, coinciden en que “ese algo” se encuentra en el corazón. Rolly McCraty (PH.D) director de investigación del instituto Heartmath explica en el documental un estudio que realizó para probar que el corazón cambia su ritmo anticipando ciertos sucesos; en la investigación que realizaron con imágenes, unas agradables y otras desagradables, el ritmo cardiaco de los participantes variaba segundos antes de la aparición de las imágenes, anticipando lo que iba a ver el voluntario, para el investigador esto demuestra que la información se recibe primero en el corazón, luego va al cerebro y éste la transmite a otras partes del cuerpo.

En general los autores que fueron entrevistados para el documental hacen énfasis en que el ser humano se encuentra bajo mucha presión, ya que debe luchar contra las directrices marcadas por su familia, la moda, la sociedad y se enfrenta al dilema de responder a sus propias expectativas o a las de los demás, Paulo Coehlo cuenta que su familia no quería que él fuera escritor, él intentó complacerlos pero terminó rebelándose y siguiendo su propio llamado, a pesar de la oposición logró tener éxito, por eso en el documental aconseja encontrar aquella experiencia vital con la que el corazón nos conecta (algunos la describirían como vocación) y seguir su llamado.

Otro de los temas que aborda el documental es la búsqueda del amor, que para algunos es un verdadero reto, el principal consejo es comenzar por el amor propio y el autoconocimiento, pues si no nos aceptamos a nosotros mismos y no somos lo suficiente ante nuestros ojos ¿cómo vamos a encontrar a alguien que nos ame incondicionalmente? Y para los que ya tienen pareja el reto es llegar a agradecerle a esta persona hasta sus defectos, pues a través de ellos podemos crecer en tolerancia y en aceptación. El propósito de la comunicación entre personas que se aman, ya sean esposos, novios, hermanos, padres e hijos, es que al hablarse el uno al otro “se escuche Amor en el tono de la voz”; no es lo que digo si no cómo lo digo, eso es difícil de aplicar en las discusiones, pero para ello podemos recordar la pregunta “¿Usted prefiere tener la razón o ser feliz?” y si la respuesta es ser feliz, muchas de estas discusiones innecesarias terminarían antes de comenzar.

Paul Efmorfidis, otro de los entrevistados, nos recuerda que las personas pierden a sus hijos porque las relaciones se debilitan por falta de contacto real, el hijo se puede sentir apartado de sus padres por muchas circunstancias; el trabajo, una nueva pareja que entra en la vida de alguno de ellos o el celular, está demostrado que este dispositivo desvía la atención de los padres y el hijo se siente desplazado, no podemos pedirle a los hijos que no sean adictos a los dispositivos electrónicos cuando nosotros mismos lo somos, así que ¡a poner a un lado el celular y a conectarnos con nuestros hijos!

El documental “El poder del Corazón” está lleno de información, en este artículo intenté compartirles algo de su riqueza, pero no me alcanza el espacio para abarcarlo todo, ojalá lo vean y pongan en práctica algunos de los conceptos que comparten sus participantes. Acá les dejo el enlace: https://youtu.be/mL5P_mL4RFw