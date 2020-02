De vez en cuando la vida nos da la oportunidad de encontrar una verdadera joya: una buena amiga, un maestro espiritual, un paisaje inolvidable, un buen libro... Tengo la alegría de decir que las he encontrado todas y hoy quiero compartirles uno de estos tesoros, se llama El libro de las Virtudes, de William J. Bennett, que además me llegó como una herencia de mi gran amiga Mónica Robledo; ella me había contado que cuando sus hijos estaban pequeños les leía historias de este libro y en estos días que decidió reordenar su biblioteca me lo ofreció, así que ahora yo se lo estoy leyendo a Mariana.

El autor es una eminencia en muchos sentidos, no solo por su hoja de vida si no por su formación como filósofo, con doctorado en filosofía política, además como hombre interesado en dejar un legado que ayude a formar a los niños y jóvenes de su país y del mundo. Este libro es una recopilación de historias y poemas que ilustran 10 virtudes fundamentales para la formación de buenos seres humanos: Autodisciplina, Compasión, Responsabilidad, Amistad, Trabajo, Coraje, Perseverancia, Honestidad, Lealtad y Fe. El objetivo del libro es contrarrestar el analfabetismo moral en el que están creciendo nuestros niños, que están siendo “bombardeados” por influencias nocivas de muchos de los youtubers, tiktokers, cantantes de moda, cuyas canciones son depresivas y de una pobreza moral que pone a pensar a los niños en el suicidio, el asesinato, las drogas, etc., etc., ya lo menos malo es el sexo; ¡Qué mundo en el que nos tocó vivir para criar a nuestros hijos! y llegan a una edad en la que el “paraguas” que les hemos puesto para protegerlos no alcanza y lo peor es que ellos se lo quieren quitar, así que los padres tenemos que acudir a otras herramientas para corregir el daño que se han hecho, ya lo decía Platón en la República “¿Cometeremos el desatino de permitir que los niños oigan cualquier historia que pueda inventar cualquier persona, y que sus mentes reciban ideas que en general son lo contrario de aquello que deseamos que ellos tengan cuando crezcan? No podemos permitirlo (…) cualquier cosa que la mente reciba a esa edad puede volverse indeleble e inalterable”.

Pues este libro puede ser un antídoto contra esa avalancha de información que mal educa a nuestros niños y jóvenes: en la noche, cuando sus cuerpos y sus mentes se disponen a descansar, es tarea de los padres leerles una historia de esta maravillosa recopilación, como advierte el autor, no hay necesidad de leerlas en orden, habrá momentos en los que se requiera tratar una virtud en especial, eso depende de la sabiduría del adulto que guía la lectura o del interés del niño. El libro tiene otros apartados que son para los padres, donde se define cada una de las virtudes o se desarrolla el tema a manera de ensayo, pues el adulto también debe prepararse y subsanar su propio analfabetismo moral, ya que, como recalca el autor, la mejor y más efectiva manera de enseñar cualquier cosa a un niño es con el ejemplo, de nada sirve leer sobre la compasión, si nuestros hijos nos ven tratar con desconsideración a cualquier persona.

En este libro he hallado las mejores historias de mi niñez y ha sido un placer y una alegría compartirlas con mi hija, también me he encontrado con textos desconocidos, especialmente hermosos poemas que llenan mi alma de dulzura y espero que la de mi hija también. Deseo de todo corazón que El libro de las Virtudes ayude a muchos padres en la difícil tarea de llevar a sus hijos por el buen camino, principalmente en nuestro pobre país, que atraviesa una crisis por falta de valores morales, pues los límites entre lo correcto y lo incorrecto parecen cada vez más difusos; es hora de ayudar a educar una generación que sea mejor que la nuestra, para eso tenemos que enmendar nuestros propios errores y hacer todo lo que podamos para que ellos sean diferentes.