El fatídico Trump (2)

Hace cuatro años escribí un artículo con el mismo nombre, anticipándome a las terribles consecuencias que implicaría un mandato encabezado por un personaje de tan deplorables condiciones humanas como es, ya sin lugar a dudas, Donald Trump. Es increíble pensar que este hombre haya llegado a dirigir a la potencia más importante para el mundo occidental y que siga contando con tantos y tan peligrosos seguidores, quienes están dispuestos a poner en riesgo su vida y la democracia de su país por seguir el delirio de un hombre que con sus insinuaciones dejó ver desde el día en que perdió las elecciones que haría lo que fuera por salirse con la suya.

Afirmar que hubo fraude electoral en un país como Estados Unidos es más que grave, todo por no poder aceptar una derrota que es la consecuencia de sus malas acciones y decisiones y que ha llevado a un partido tan fuerte como el Republicano a perder, no sólo la presidencia de su país, si no la mayoría en el senado. Fue insólito ver la turba enceguecida por la rabia entrando al Capitolio justo el día en que el congreso ratificaba la victoria de Joe Biden. Que peligroso sistema electoral, que no deja claro de una vez y de manera contundente quién gana la presidencia, primero es el colegio electoral quien dice si el candidato ganó o no las elecciones y después el congreso lo tiene que ratificar. Por supuesto eso lo aprovechó un personaje tan oscuro y manipulador como el derrotado presidente para enardecer a sus seguidores.

Otra de las palabras que usé en el artículo de hace cuatro años fue “incertidumbre”, citando al ex presidente francés Francoise Hollande, quien definía el futuro en manos de Trump con esa palabra. E incertidumbre es exactamente lo que está viviendo el país del norte, ya que la situación se torna cada vez más peligrosa, a medida que se acerca la posesión del nuevo presidente; desde amenazas de muerte contra Joe Biden y su vicepresidenta hasta posibles ataques a los capitolios estatales, edificios federales, casas de los congresistas y empresas. Creo que Francoise Hollande nunca imaginó lo acertado de su descripción.

Ojalá se logre controlar la situación y se evite una tragedia mayor a la sucedida el 6 de enero, porque lo que se puede desencadenar en Estados Unidos el próximo 20 de enero es una lucha racial que tendría repercusiones muy graves, no sólo para ese país si no para el mundo.

Termina estos cuatro años de mandato Donald Trump dejando un país profundamente dividido, con una crisis en salud y una difícil situación económica por cuenta de una pandemia a la que subestimó en sus inicios, también deja secuelas dolorosas por los niños que fueron separados de sus familias debido a las políticas migratorias y un muro que se fue a inaugurar a Texas aunque esté sin terminar.

Ahora el fatídico Trump se enfrentará a un nuevo juicio político, con un cargo tan delicado como la incitación a la insurrección. Ojalá el resultado de este juicio lo inhabilite por lo que le queda de vida para ocupar cargos públicos en su país, un personaje de su perfil debe estar alejado del poder.

Auguro un nuevo reality, tal vez seamos testigos de primera mano de su proceso de divorcio o de quién sabe qué otro evento de su vida, por lo pronto usaré su frase favorita de El Aprendiz: Donald Trump “¡Estás despedido!”.