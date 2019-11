Para todos los que vivimos en este país la jornada del jueves fue significativa, la participación masiva de ciudadanos, no solo de estudiantes, profesores, sindicalistas, si no de todo tipo de personas dice mucho; hace tiempo no nos reunía una causa común en este país, definitivamente la de ayer fue una marcha social y no una simple protesta de los de siempre.

Las exigencias son claras; la matanza de líderes sociales fue una de las principales causas que convocó la participación en la marcha, también el apoyo a la educación pública, que debe ser una prioridad de éste y cualquier gobierno, el apoyo al sector agrícola y cafetero, al sector de la salud. También se palpa el descontento con las medidas económicas que soterradamente se están cocinando en el gobierno, deben tener mucho cuidado el presidente y sus ministros, pues cualquier paso en falso y Colombia se convertirá en otro Chile. El gobierno tiene que entender que esto no es un asunto de izquierda o de derecha, es un asunto de justicia social y progreso para todos los colombianos. Acá aguantamos mucho, no como en otros países, por ejemplo Chile, que generó semejante reacción por un alza en el metro, que parece insignificante si comparamos con lo que a nosotros nos suben la gasolina, el transporte público, los servicios, la comida, etc. si fuéramos como los chilenos ya este país estaría acabado, pero me alegra infinitamente ser colombiana y no chilena, ni ecuatoriana, pues lo que hubo ayer fue una protesta pacífica. Lo que para mí fue más significativo de toda la jornada fue el cacerolazo, yo no recuerdo otro en este país y es importante como forma de manifestar el descontento generalizado; si Duque y su gobierno no acusan recibo están sordos y ciegos. Afortunadamente no estamos lidiando directamente con un personaje como Uribe, pues imagino que la represión hubiera sido brutal, aun así la fuerza pública debe revisar sus actuaciones, pues en algunas de ellas se observó abuso de autoridad, como quedó registrado a través de videos, que se han dado a conocer por las redes sociales.

Espero que este presidente tenga la inteligencia, la humildad y la capacidad de raciocinio como para hacer una lectura coherente y constructiva de lo que pasó ayer en el país: a tomar acciones doctor Duque, usted se hizo elegir presidente de todos los colombianos, haga lo que tenga que hacer por el bien de su patria, porque su inacción puede desembocar en una guerra muy fuerte, porque los que marcharon pacíficamente pueden cambiar su rumbo y habrá quien quiera pescar en río revuelto, como dice el dicho, ya se vieron algunos actos que nada tienen que ver con la jornada pacífica que predominó. A esos falsos líderes, vándalos que se refugian tras una capucha para robar, destruir y generar violencia también hay que erradicarlos, los propios estudiantes los tienen que hacer a un lado, las universidades los deben detectar y expulsarlos de sus aulas, pues una cosa es disentir y otra muy distinta es delinquir. Esas personas que vienen a nuestra ciudad, la usan y la dañan se deben ir, aquí solo debe haber cabida para los manizaleños que sí queremos la ciudad y para las personas que vienen de otros lugares a educarse o a vivir en ella y que aprenden a quererla como propia, pues es mucho lo que esta ciudad les ofrece; educación de calidad, buenos servicios públicos, seguridad como pocas ciudades de este país la ofrecen, creo que es algo que se debe comenzar a trabajar desde diferentes sectores, especialmente el universitario; el sentido de pertenencia y amor por nuestra ciudad: el respeto. Espero que los estatutos de las universidades tengan muy claro este punto, pues hay que comenzar a filtrar a estas personas que lo que quieren es dañar y que con la excusa de estar en una universidad pública creen que pueden hacer lo que quieran, a esos también hay que ponerles los puntos sobre las íes, no solo al gobierno.