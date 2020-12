Conciencia 9000

Esta película española, creada, dirigida e interpretada por Víctor Brossah se estrenó el 25 de noviembre y se está distribuyendo gratuitamente a través de diferentes canales de YouTube, como un regalo para la humanidad, con un objetivo muy específico: “Sembrar conciencia” en palabras de su autor, pues esta sí que es una película de autor, quien participó hasta en la creación de la música, que es una parte muy importante de esta narración cinematográfica, pero él no se define como cineasta, dice que si acaso puede decir que es pintor y es que la película hace énfasis en la importancia del arte como herramienta de transformación del ser humano: “El arte es una herramienta alquímica, una vía para adentrarnos en nosotros mismos y liberarnos”, dice la voz en off del narrador en una de las escenas.

Mi objetivo acá no es contarles la historia, es motivarlos a que la vean, al final del artículo les compartiré el enlace para que lo hagan si mis palabras surten efecto. Porque estoy segura que cada uno encontrará algún mensaje en ella, pero será individual, porque la historia está concebida por Brossah para ser experimentada como un viaje; “Te entregas a él como si fuera una sesión de terapia, para que tu mente, tus emociones y tus vísceras vayan recibiendo todo el mensaje de la información que maneja la película”. Esta fue realizada aplicando el método Crear desde el corazón, que el autor resume como “Qué pasa cuando me conecto al corazón y siento que esta película la crea algo más grande que yo (…) y me entrego a eso y no a lo que yo quiero como ego, sin renunciar a la idea principal; a todo aquello que yo siento que me realiza a mí”. Dejarse llevar, confiar y disfrutar del proceso de creación, que se asimila al juego; hay una escena muy bella, en la que la protagonista está frente a una pintura y la empieza a intervenir, pintándole corazones y de pronto no es ella la que pinta si no una niña feliz, en toda su plenitud, eso es lo que logra el arte, exorcizar demonios y transformarlos; “El arte es un catalizador que permite trascender nuestra oscuridad (…) Ya no es lo técnicamente mejor lo que va a llegar al corazón de la gente, es lo que tú de alguna forma atraes para que eso (la obra) sea posible”.

Conciencia 9000 está llena de información, plantea un camino de sanación individual y colectiva, está situada en el contexto de lo que estamos viviendo ahora, pero lo trasciende con esperanza. Las letras de las canciones que acompañan algunas escenas se deben escuchar con atención, pues en sí mismas son un mensaje. Víctor Brossah realizó la película con sus propios recursos, incluso la locación que usó es su mismo taller, la mujer que lo acompaña como protagonista es Anna Ycobalzeta, una actriz de teatro muy reconocida en España, que hace una excelente interpretación de su personaje.

Los dejo con una última frase de Brossah; “no eres libre desde el cerebro, pero sí desde el corazón”. Se necesitan 9000 conciencias despiertas para que el mundo de un giro de 180 grados ¿Te animas a ser una de ellas?

https://youtu.be/ostROCeP59w