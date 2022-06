Colombia delirante

Aún no salgo de mi perplejidad con los resultados de la primera vuelta presidencial, la insensatez se tomó nuestro país antes de tiempo, ¿de dónde salieron cinco millones novecientos cincuenta y tres mil ilusos, que se dejaron convencer por una sola frase y nos dejaron a muchos colombianos sin una opción lógica y racional para poder votar en las próximas elecciones? Porque los electores de Petro ya estaban cantados, pero los de Rodolfo Hernández ¿de dónde salieron? Estaban ocultos, pegados de las redes sociales, viendo los videos del candidato, donde no escatima groserías y displicencia.

Y del cinismo de Petro ¿qué se puede decir?, su actitud soberbia la hemos visto los colombianos por años, lo que no habíamos visto era esa estrategia de “Todo vale” con tal de ser presidente de este país; gracias a los videos que reveló la revista Semana nos hemos dado cuenta que la ética no forma parte de la campaña de Petro, que se hace en las bodegas, en donde se reúnen los que manejan las redes sociales, a crear contenido para la guerra sucia; ese estratega que se llama Sebastián Guanumen invita a atacar con todo lo que sea necesario para acabar con los adversarios, eso se vio muy claro en la primera vuelta presidencial, cuando comenzaron a aparecer memes relacionando a Federico Gutiérrez con el narcotráfico, desdibujando su fisonomía, desacreditándolo con todo lo que pudieron y los resultados hablan por sí solos.

Y qué decir de Alejandro Gaviria, de quien dice Roy Barreras que hay que “irse de frente” contra él, porque es una amenaza política y lo hicieron, lo absurdo es que ahora está en la campaña de Petro ¿cómo debe sentirse de traicionado y usado? sin contar con todos los electores que perdió por haberse ido con Petro. En cuanto a la estrategia que usaron para dañar a Fajardo, también se vio muy clara, pero la manera irrespetuosa en la que se refiere Barreras a Fajardo, llamándolo “el abandonado”, es inaceptable. Ese personaje Roy Barreras es una porquería, si aquí existiera el castigo social le deberían quitar la curul a ese transfuga del partido de la U que se volvió el más perverso de los petristas, o por lo menos el más bajo.

Ojalá muchas personas decentes, que votaron por Petro en primera vuelta, se arrepientan de haberlo hecho, pues no se puede apoyar a una persona que se vale de las peores prácticas políticas para ganar una presidencia y él no puede decir como Samper que “lo hicieron a mis espaldas”, porque muy claro se vio en el video, al lado de Roy Barreras, así que no existe justificación para su actuar político.

Lo que para mí es evidente es el nivel de manipulación al que está sujeto el elector colombiano; los Tik Toks y los chismes, creados en anónimas bodegas, los convencen más que las ideas, lo que le da más rabia a Petro es que el equipo de publicidad de Rodolfo Hernández haya sido más eficiente que el de él; en uno de los tantos videos que circulan por ahí, se queja y hace un llamado a sus jóvenes abanderados para que hagan más Tik Toks, a eso se reduce hoy la política; caer en manos de mercaderes de las redes sociales que convenzan con frases fáciles de tragar.

No acepto que nos obliguen a votar por “Guatepeor y Guatepeor-peor”, porque aquí Guatemala quedó lejos, esos electores de la primera vuelta presidencial tienen una deuda muy grande con este país, ellos cargan el mal futuro que tiene Colombia, cualquiera que sea el resultado de esta contienda electoral. Pero el pueblo tiene los gobernantes que se merece, así que aquí no hay lugar a quejas.