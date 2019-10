Conocí a Carlos Mario hace dos años, cuando una amiga muy querida por mí nos conectó para que yo escribiera un artículo en favor de la defensa de la reserva Río Blanco. Muy puntual apareció a la cita y me hizo un recuento muy claro de lo que había sido el proceso en el que se fue cocinando la urbanización, que ahora está detenida, iniciando con la jugarreta en la que aprovecharon las fiestas decembrinas para aprobar el cambio de uso de la tierra, de la finca La Aurora, de agrícola a urbanizable. Me sorprendieron su lucidez, su memoria y su inteligencia y me alegré mucho pensando que en Caldas había un semillero de personas jóvenes e inteligentes, limpias en sus intenciones, que querían trabajar por el bien de todos y no para el beneficio económico de unos pocos.

La historia reciente de nuestro departamento ha estado empañada por el robo a sus arcas; las componendas políticas que han marcado nuestro destino son tenebrosas e incluyen asesinatos, como el de Orlando Sierra y todo tipo de delitos electorales, la única diferencia es que acá no se ha destapado la olla podrida, pero no es sino ver los videos que circulan en redes sociales y en noticieros serios, como Noticias Uno, para darse cuenta la calaña de personajes que ha elegido este departamento para que nos representen. La política hecha con base en comprar votos y conciencias está presente en nuestra tierra. Por eso una persona como Carlos Mario Marín sí puede hacer la diferencia en nuestro futuro. Es un hombre que se ha preparado a conciencia para hacer lo que le apasiona; es politólogo, además tiene una especialización en Alta Gerencia y un magíster en Desarrollo Urbano y Planeación del Territorio, pero su principal escuela la ha obtenido de su actividad como concejal de Manizales, en la que se ha enfocado en la defensa de la Reserva Río Blanco y en el control político a la actual administración. En su lucha por la Reserva ha pagado el costo más alto; amenazas a su vida y contra su familia, persecución, numerosas demandas, detención y el dolor de la muerte de su madre, quien seguramente no resistió la angustia de ver a su hijo perseguido de esa manera.

Voy a votar por Carlos Mario porque es una persona que me da esperanzas en el futuro de esta ciudad, es un hombre que quiere ver a Manizales crecer y proyectarse de la mejor manera. Es una persona con ideales altruistas, que quiere trabajar para construir un porvenir mejor para los niños y las futuras generaciones de esta ciudad, que no está pensando en enriquecerse con las arcas de la ciudad o en favorecer a sus amigos, pues si algo ha caracterizado su campaña es la independencia.

Si llega a ganar, espero que use su inteligencia para escoger los mejores asesores y el equipo idóneo para que trabajen por el beneficio de Manizales; gente honesta como él, que no esté interesada en hacer más ricos a unos pocos, sino en el bien de todos. Espero que siga protegiendo el medio ambiente, que impulse el uso de energías limpias, especialmente en el transporte público, que fomente la educación, sobre todo la educación en valores para que la futura generación de manizaleños sea honesta y pujante como una vez lo fue en esa época de oro en la que esta ciudad le aportaba un alto porcentaje de riqueza al país. Yo sí creo que es posible construir una Manizales más grande.