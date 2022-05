Escribir sobre este tema es doloroso y difícil, los manizaleños tenemos una herida abierta, que va a demorar un tiempo en sanarse, por los sucesos acontecidos en marzo, con la muerte de un niño de 11 años, aparentemente a causa de las secuelas de un golpe que recibió en el colegio y la semana anterior, cuando toda la ciudad se enteró de los hechos en los que un niño resultó gravemente herido. Yo tengo una hija que está en el mismo rango de edad y en el mismo grado de escolaridad, diferente institución educativa, pero el problema lo tenemos que encarar como ciudad y sociedad si queremos que no vuelva a pasar, porque no es exclusivo de éste a aquel plantel educativo. Es verdad que los padres de familia confiamos en el colegio, esperamos que éste sea un lugar seguro para nuestros hijos; cuando los dejamos frente a su puerta o los entregamos a una ruta escolar creemos que volverán sanos y salvos, felices, a contarnos alguna cosa acontecida ese día, pero para muchos niños esa no es la realidad, por razones que se deben estudiar por parte de los profesionales de la salud mental, existen niños maltratando a otros niños en las instituciones educativas.

Como padres de familia debemos preguntarnos qué estamos haciendo mal, porque la raíz del problema seguramente está dentro del núcleo familiar, no podemos pretender culpar al colegio, el colegio es una ayuda en la educación, pero los principios y valores fundamentales son responsabilidad de los padres y madres, corregir un hijo a tiempo es un deber y una obligación; las normas, los límites y el respeto por el otro no deben ser negociables en la crianza de nuestros hijos. No somos padres perfectos y tampoco tenemos hijos perfectos, por eso la principal y mejor manera de educar es con el ejemplo, debemos recordar que nuestros hijos nos están mirando y evaluando cada decisión que tomamos, eso nos debe impulsar a tratar de ser mejores personas todos los días.

Este debe ser un momento de profunda reflexión para todos, también debemos educarnos sobre el tema para poder asesorar a nuestros hijos y comprender más su situación, especialmente cuando no son capaces de hablar de lo que les está pasando, pues, según los expertos, muchos niños víctimas de bullying sienten vergüenza por estar atravesando una situación de acoso, también se pueden llegar a sentir culpables y creer que ellos lo están provocando; que hay algo malo en ellos que atrae al maltratador. Otros simplemente no quieren hacer sufrir a sus seres queridos, entonces prefieren vivir la situación en silencio, por eso debemos estar atentos a signos de alarma como: Niños o jóvenes que manifiestan que no quieren volver al colegio, que empiezan a presentar trastornos de sueño o de alimentación, bajo rendimiento académico, entre otras cosas; la ansiedad por ir al colegio se puede volver tan extrema que pueden presentar síntomas físicos como temblores, vómito y diarrea.

Los padres tenemos que estar atentos a cualquier cambio de comportamiento de nuestros hijos, para lo cual debemos fomentar la buena comunicación, no minimizar ni ignorar lo que nos cuenten y tener muy buena comunicación con el colegio en el que estudian, para que cualquier situación que sea alarmante para nosotros sea trabajada en conjunto. Las instituciones educativas también deben abordar el problema de manera más directa y fomentar la educación en valores, porque como sociedad eso es lo que más nos está faltando. El peor desenlace de una situación de acoso escolar es la muerte, sea porque el acto de violencia es tan fuerte que la víctima fallece o porque se suicida a causa de la imposibilidad de poder resistir el maltrato, pero hay mucho que se puede hacer antes de que estos dos escenarios sucedan. Existen profesionales expertos en tratar estos problemas, pero el niño o joven que está sufriendo no va a ir a buscarlos, somos los padres o adultos responsables de ese menor los que debemos buscar la ayuda adecuada para ellos. Por lo pronto les dejo un enlace con una excelente charla sobre el tema de la Territorial de Salud de Caldas, con la psicóloga María Isabel Londoño Rueda. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=662842478344207&id=1454097334831793