Al ver los eventos salidos de toda mesura que han ocurrido últimamente en este país, la palabra autorregulación no deja de aparecer en mi mente, pues si en esta sociedad existiera más esta capacidad no pasarían cosas tan terribles como las que vemos a diario en noticieros y periódicos. No soy experta en el tema, pero como con tantas otras cosas, he ido aprendiendo de la misma manera en la que he tratado de buscar herramientas para educar mejor a mi hija.

Los expertos definen la Autorregulación Emocional como la capacidad de experimentar emociones positivas o negativas de forma moderada y flexible, así como la competencia para manejarlas; “Poseerla implica que la persona sea consciente de sus propias emociones, las exprese de forma adecuada y sepa controlarlas”. Esta capacidad nos permite analizar una situación y dar la mejor respuesta, no sólo pensando en nosotros mismos sino en quienes nos rodean. Por supuesto esta facultad tiene que ver con nuestro carácter; existen personas irascibles y otras más calmadas, pero la buena noticia es que también se puede educar para conseguirla. En el caso de los niños está directamente relacionada con la capacidad que tienen los padres para autorregular sus emociones; no se le puede enseñar a un hijo algo que uno no tiene o no es, ya que los niños aprenden por imitación en sus primeras etapas, así que a poner el freno de mano cuando una reacción de rabia o descontrol aflore, porque hay un pequeño niño mirando y aprendiendo cómo actúan sus padres. Otra cosa en la que enfatizan los expertos es en el hecho de no reprimir la emoción si no buscar la forma de expresarla de manera adecuada, se vale decir “estoy furioso”, pero no ir y pegarle una patada o un puño a otra persona. En los niños es importante ayudar a que expresen esos sentimientos, por ejemplo mediante el dibujo, más adelante, cuando ya escriben, pueden agregar palabras. En el caso de los adolescentes de ambos sexos, muchos de ellos ansían tener un saco de boxeo para desahogar su rabia pegándole a algo, esta podría ser una sana manera de descargar sus emociones.

La autorregulación emocional se inicia desde la más temprana infancia y son los padres, con sus cuidados y contención, los que van ayudando a ese bebé a sentir que vive en un mundo seguro. Esto me lleva a reflexionar sobre importantes cambios que debemos hacer como sociedad, creo que estamos de acuerdo en que en nuestro país hay muchas personas con profundos daños emocionales y psicológicos, que se prolongan y manifiestan en sus propios hijos. ¿Dónde empezar a sanar? Desde el mismo momento en el que una persona piensa en tener un hijo, ya que la maternidad y paternidad no debe ser un hecho fortuito, debe ser un acto consciente; ojalá existieran escuelas de padres prenatales, para que aquellos que tengan la intención de traer un hijo al mundo o adoptarlo se preparen y sean más conscientes de la responsabilidad que quieren adquirir y de la manera más adecuada de llevarla a cabo.

La mejor forma de educar un buen hijo es trabajar en la propia transformación, ser padre o madre debe ser la mejor motivación para lograr el desarrollo personal. En cuanto a los niños, que necesario es que se impulsara, como parte de su formación, la educación emocional dándoles, desde pequeños, herramientas que les sirvan para ser mejores seres humanos y vivir en armonía con quienes los rodean, con ellos mismos y con su entorno.

A raíz de la pandemia el colegio de mi hija abrió un espacio que se llama Emocionar-te, que les permite a los niños hablar de sus emociones y tratar de entenderlas; ya la pregunta clave no es ¿qué hiciste? si no ¿cómo te sientes? Creo que se dieron cuenta de la difícil situación emocional que están atravesando los niños debido al encierro, al aislamiento social y al hecho de haber sido desarraigados de una manera abrupta de sus colegios y del contacto con sus pares. Espero que esta nueva cátedra sea permanente, pues la parte académica es muy valiosa, pero la parte afectiva pesa mucho más a la hora de valorar si un ser humano es feliz o no.