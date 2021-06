Hace unos meses, cuando nos sentíamos protegidos y orgullosos porque Manizales era una de las pocas ciudades que aún no había alcanzado el primer pico de la pandemia, veíamos como algo lejano que pudiera presentarse una crisis como la que estamos viviendo, llevamos dos meses en alerta roja hospitalaria casi continua, con una ocupación de camas en la Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) que promedia el 97 por ciento, y hemos alcanzado el límite del 100 por ciento en algunos momentos. Según las proyecciones de la Secretaría de Salud de Manizales este nivel de ocupación se mantendrá todo junio y parte de julio, ya que el tiempo usual que dura un paciente en la UCI son 20 días o más.

Ya se considera que estamos en el cuarto pico de la pandemia, alcanzamos el miércoles el número más alto de pruebas positivas para covid 19 en un día; 684, que corresponden a un 47 % de positividad, es decir, casi que de 2 pruebas realizadas una es positiva. La explicación es sencilla, la aglomeración que generaron las protestas disparó los contagios, esa es una realidad que no se puede negar y las estadísticas lo prueban, además hay que tener en cuenta que en Caldas están circulando siete cepas del coronavirus, entre ellas dos que se ha comprobado que son mucho más contagiosas que las otras, ya que se requiere menor cantidad de carga viral para transmitirlas y además viajan mayor distancia, por tanto el distanciamiento, que ya casi nadie respeta, debería ser mayor. Esta situación no sólo sucede en nuestro departamento, también Risaralda, Quindío, Valle, Antioquia, Cundinamarca y Bogotá están en una situación similar. Esto hace que las UCI esté al tope y no se pueda remitir un paciente ni dentro de Caldas ni a departamentos vecinos, esto podría ser una sentencia a muerte para una persona urgida de una cama.

Por supuesto la mortalidad por covid 19 se ha disparado, ya son 821 personas que han fallecido por esta causa y otras 187 que han muerto con covid 19 pero cuya causa de muerte estuvo asociada a alguna otra enfermedad. La cifra de letalidad es de 1,55 para nuestra ciudad, que es aún la más baja para una ciudad capital en nuestro país, pero Colombia ocupa un desastroso cuarto lugar de mortalidad proporcional en el mundo, acá se están muriendo casi 600 personas al día, mientras que en la India el promedio es 2.000 pero ellos tienen 28 veces nuestra población, así que, proporcionalmente, en Colombia se muere más gente por covid 19 que en ese país. Para nuestra ciudad la mortalidad en promedio a causa del virus es de 3,6 personas por día, pero el jueves murieron 10 personas y el miércoles 12, siendo mayo el mes con más muertes desde el inicio de la pandemia; 151 personas fallecieron y en junio ya van 77 personas.

En el momento en que escribo este artículo apenas quedan cinco camas de cuidados intensivos disponibles en nuestra ciudad y de ello depende la vida no sólo de los pacientes con covid 19, sino también de personas que tienen que pasar por cirugías de alta complejidad o pacientes con cáncer o alguna otra enfermedad grave o quizás, Dios no lo quiera, de alguien que sufra un accidente grave y requiera este tipo de atención para salvar su vida.

Es verdad que la vacunación va avanzando, pero la inmunidad de rebaño que se requiere para controlar la enfermedad necesitaría que al menos el 80% de la población esté vacunada, no el 70 % como se dice, esa es la meta que plantea nuestro Secretario de Salud, doctor Carlos Humberto Orozco. A ayer 173 mil personas de Manizales habían recibido la primera dosis, y 49 mil ya tienen las dos dosis, pero es importante entender que aún si se tiene la vacuna la persona está en riesgo de infectarse, por esto hay que seguir cuidándose con todas las medidas de protección que ya conocemos. Debemos vacunarnos, no hay ninguna excusa para no hacerlo y tenemos que motivar a aquellos que no quieren recibir la vacuna, pues entre todos tenemos que aportar para salir de esta crisis.