Vida de perros

La Constitución colombiana fue concebida teniendo como marco la Constitución de España de 1978, la que a su vez tuvo inspiración en el estatuto fundamental alemán, todas las cuales han apuntado a un Estado de bienestar. Es indudable el impacto positivo que las tres constituciones han tenido en las instituciones y en las comunidades en cada uno de dichos países, aunque también hay que decirlo y reconocerlo, lo ha sido mucho menor en el nuestro, en donde no hemos podido superar las dificultades administrativas, políticas, de moralidad y culturales que hemos padecido y seguimos padeciendo. La Carta política nuestra de 1991 rescató y consagró una serie de derechos fundamentales a efectos de hacerle el reconocimiento a la persona humana como lo merecía, haciéndola más digna y erigiéndola como el eje de nuestra organización política, aunque la sociedad ha quedado rezagada en muchos aspectos de la vida nacional.

Pero la Carta constitucional no se quedó ahí. El constituyente le dio gran relevancia al medio ambiente al entender su trascendencia en la vida del hombre, obligando a promoverla y protegerla, y ese medio ambiente incorpora a los animales, lo que también ha hecho cambiar en grado superlativo la concepción y comportamiento del ser humano frente a estos. Todo ese mundo es lo que los constitucionalistas llaman Constitución ecológica o del medio ambiente.

En épocas no muy pretéritas, el acceso a las corridas de toros y a las peleas de gallos, por citar solo dos ejemplos, eran simplemente espectáculos corrientes en la vida de los pueblos que han tenido esa tradición. No obstante la tradición, España fue el primer país en reaccionar frente a los espectáculos taurinos, habiendo generado movimientos de masas y políticos que dieron lugar al cierre de plazas emblemáticas como la de Barcelona. Colombia no fue ajena a esas protestas, y lo sigue siendo.

Aunque antes de nuestra actual Constitución el legislador se preocupó por la protección de los animales a través de la Ley 84 de 1989, el Constituyente le dio mayor entidad a esa protección, expidiendo la Ley 1774 de 2016, en donde erigió algunas conductas como típicas de un delito, con no solo penas de prisión amplias sino elevadas multas.

Sí creo que la Constitución le ha dado un nuevo sentido a la relación de los seres humanos con los animales, y hoy más que nunca se siente un control más estricto sobre la casa, aunque la conciencia sobre la convivencia con los animales sobre todo domésticos, no haya llegado al ideal. Se conoce, por ejemplo, y “La Patria” lo ha informado con cierta regularidad, sobre la violencia que se genera contra los animales, especialmente frente a los perros y gatos, o también sobre la fidelidad de los primeros, mascotas por excelencia en los hogares, pero que es quizás uno de los mayores problemas no solo en los conjuntos residenciales, sino la falta de educación y cultura de sus poseedores en el manejo de sus mascotas a pesar de las persuasiones que quiere generar la ley, especialmente el Código Nacional de Policía y Convivencia ciudadana. Todo eso obedece por supuesto al desarrollo de las sociedades, la que antes no dudaba en hacer procesos judiciales en la antigüedad, por ejemplo contra las langostas, por los daños que estas producían a las cosechas.

En muchos países desarrollados, a veces por la ausencia de familia, especialmente los ancianos se hacen acompañar de canes, lo que con gran fuerza se ha tomado también nuestro país. La cantidad de almacenes de artículos para mascotas, clínicas, médicos veterinarios que hoy pululan significa la gran importancia que aquellos animales han empezado a tener en nuestra sociedad.

Era común hace algunos años escuchar que le ‘fue como a perros en misa’, con lo que significaba el grado de violencia que se ejercía contra aquellos animales, y era también común la agresividad que sobre ellos se ejercía en distintos escenarios. Hoy la situación es de protección. El título de este artículo se encaminó entonces al tránsito que ha tenido el tratamiento de los animales, que ya no es de agresión contra ellos, sino de protección. Y ya no se escucha decir que le va como a perros en misa, sino que ojalá a las personas les dieran el tratamiento que hoy tienen los perros.

En un futuro no muy lejano los despachos judiciales seguramente empezarán a verse ocupados también por indemnizaciones, no solo materiales sino morales, por lesiones o muertes de mascotas, hoy hacen parte integrante de la familia, y le dan un trato superior al señor humano como en su momento lo hizo Brigitte Bardot con sus gatos.

Así como nuestra Constitución ha tenido esos progresos, pues las mismas tienen que irse adaptando a los cambios sociales, al igual como deben serlo las leyes y demás normas jurídicas, ciertas costumbres con respecto a los animales también han ido cambiando.