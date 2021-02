Thank you, New York Times

Desde luego, debemos inmensa gratitud al periódico de Nueva York por incluir a nuestros Llanos en la lista de los 52 destinos que se deben visitar en el mundo en el 2021. Se trata del principal periódico del mundo, no de una hojita de barrio. Sin quitarle mérito al periódico y mucho menos a nuestros espléndidos Llanos Orientales, debe saberse cómo son estas elecciones de los periódicos. No es que manden a uno o varios de sus periodistas a que recorran el mundo para elaborar la lista, simplemente aprovechan el viaje de alguno de ellos o el testimonio de ciudadanos de su país (en este caso norteamericanos) que vivan en uno de los países escogidos, y que aporten razones interesantes para incluir un destino entre los escogidos por el periódico. Digo esto porque estando yo en Madrid, a raíz de una conferencia que dicté y a la que asistió un periodista del principal diario de la ciudad, me pidieron que escribiera un artículo con fotos de Caño Cristales y a los pocos días apareció que el periódico lo recomendaba como uno de los destinos infaltables en Sur América. Para el caso que nos ocupa el NYT cambió de táctica y pidió a sus lectores que enviaran cartas recomendando lugares del mundo donde encontraron paz y belleza y otras características específicas y que por lo tanto deben visitarse en este 2021.

Obviamente cada país nombrado en la lista saca provecho de la elección y se ufana de ello, como yo lo voy a hacer ahora con los Llanos. De España, por ejemplo, el NYT escogió dos lugares: Córdoba con su fabulosa mezquita y el Camino de Santiago. La escogencia, desde luego, es muy limitada. Hablando, por ejemplo de España, quizás los visitantes de Granada no escribieron cartas y comparando Córdoba con Granada la ventaja la lleva con mucha diferencia la segunda, que a propósito ha sufrido en días pasado una serie de terremotos, como los llaman en España, temblores como les decimos nosotros, que incluso alcanzaron a dañar algo el famoso monumento orgullo de la ciudad, la Alambra. Hablo de Granada, porque Córdoba y Granada son destinos muy parecidos y que llaman la misma poderosa atención. Pero seguramente Granada ya fue escogida en otro año y el NYT quiere elaborar listas nuevas, como es lógico.

Hay otros lugares de España que seguramente nunca estuvieron en listas anteriores del periódico y que posiblemente no lo estarán porque su acceso no es tan fácil y pongo como ejemplo el Parque Nacional de Ordesa en los Pirineos y un pueblo pequeño, ese sí de fácil acceso cerca de Teruel y que se llama Albarracín. Invito a los lectores a que lo busquen por internet. Y hablo de este pueblo porque lo he visitado tres veces y siempre he encontrado extranjeros que declaran conocer uno de los pueblos más bellos y encantadores de España, gracias a su historia, sus murallas, castillos y su conformación geográfica. Albarracín, a propósito, fue asiento de una convención sobre los pueblos más bellos del mundo.

En la lista sólo figuran tres destinos de Sur América: nuestros Llanos, el balneario de Huanchaco en Perú y la ciudad de Asunción en Paraguay. Con esta elección nos afirmamos en la idea de que el NYT no quiere repetir lugares, porque ¿qué otro lugar hay en Perú y en América que inspire tantos sentimientos maravillosos y de variado orden como Machu Picchu?

En fin, que estamos muy contentos y agradecidos con el periódico newyorkino por haber incluido a nuestros Llanos en la anhelada lista. Estoy totalmente de acuerdo con la feliz en la escogencia.