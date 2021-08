Los pantanos de Franco

Decíamos que el rey Felipe II trataba de erguirse en la cama. Qué hace majestad, le decían los médicos, usted está muy enfermo. El rey les contestaba: Es que quiero ver a Cartagena de Indias. Majestad, esa ciudad está al otro lado del mar, le argüían. Es que su construcción ha costado tanto a la corona que se debe ver desde aquí, concluía el monarca. En un prado cercano al Monasterio hay una piedra en la que dicen se sentaba el monarca. Todo es turismo.

Una comunidad religiosa regenta el monasterio de El Valle de los Caídos y el PSOE, partido gobernante de izquierda y su aliado el de Podemos de extrema izquierda, quieren sacar a los monjes del Monasterio.

La Sierra de Madrid se ve desde la capital de la misma manera que el Ruiz y el Tolima se ven desde Bogotá en días despejados. Un gran sector de la Sierra lo ocupa La Pedriza de Manzanares, a cuyos espectaculares y numerosos picos graníticos fuimos a escalar muchos fines de semana durante mis años de estudio en España.

Franco fue un hombre excepcional en varios aspectos, en otros evidentemente no. Fue el general más joven de España y su victoriosa campaña en Marruecos lo catapultó a la fama y le dio alas para lanzarse a la insurrección contra el gobierno de Madrid. Sus 40 años de gobierno, o dictadura, fueron repudiados por casi todos los gobiernos de Europa y la Guerra Civil que él propició dejó a España en la ruina y huérfanos a miles de hogares. Los horrores de la Guerra Civil no fueron solo obra de las huestes franquistas, del otro lado las atrocidades fueron igualmente terribles. La Iglesia Católica fue víctima preferida de “los rojos” que se ensañaron asesinando curas, monjas y religiosos por cantidades, por cantidades. A los Hermanos Maristas nos asesinaron 170 hermanos, que al serlo por motivos religiosos la Iglesia los considera mártires y a los mártires no se les exigen milagros para declararlos beatos, paso previo a la declaratoria de santos, llamada canonización. Durante muchos años la Iglesia Católica se abstuvo de beatificar a sus centenares de mártires para evitar polémicas con gobiernos y determinados sectores españoles. Pero ahora sí se han llevado a cabo las beatificaciones. “Los rojos” quemaron iglesias, conventos, y muchos de los mártires fueron torturados salvajemente.

Mucha tinta ha corrido a propósito de la Guerra Civil Española y mucha ha sido la falta de objetividad al respecto en ambos bandos. Quienes mejor se han acercado a la verdad histórica de la Guerra Civil han sido los ingleses, que por su nacionalidad han podido ser más imparciales, lo que no quiere decir que no hay historiadores españoles serios y objetivos. Quiero, adelantándome al final de estas crónicas mías sobre el franquismo anotar un “detalle” positivo del gobierno de Franco. Detalle que no es tal sino un logro importantísimo para la economía española y que se debe a Franco: los pantanos. España es un país seco. No todo el país, pero sí gran parte: las dos Castillas, Extremadura y la región de Almería donde se han filmado precisamente “westerns”, por ejemplo. Pantanos llaman allá a los embalses. Franco construyó muchos embalses y dio así al país, que no vivía entonces del turismo y sí de la agricultura con sus inmensos cultivos de olivos, de viñedos y de frutales, le dio fertilidad. Los vinos españoles, el aceite de oliva y las naranjas de Valencia, por solo citar algunos productos, son orgullo de los mercados y del comercio españoles.