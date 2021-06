Las mujeres cantan al Llano

Estábamos hablando de El Cholo Valderrama, cuyo verdadero nombre es Orlando. Entre sus canciones destaco: “Colombia”, “Mi caballo y yo”, “Amor salvaje”, “Llanero sí soy llanero” y “Si el cielo es un paraíso”.

Otro de nuestros artistas famosos y cuyas canciones no pueden faltar en los conciertos y en los parrandos es Aries Vigoth, que nació en la entraña del Llano, en Hato Corozal. Igual que El Cholo ha recibido multitud de premios y condecoraciones. Representando al Vichada, donde trabajó un tiempo, ganó en San Martín doble premio: el de coleador y el de cantos recios. Su canción “Predestinación” de gran fervor popular, fue interpretada por la Sinfónica de Londres y esta fue la puerta para que Aries se proyectara a muchos escenarios del mundo.

Otras canciones suyas, todas de gran éxito, son: “Una casita bella para ti”, “Llanura, aquí está tu hijo” y “El alcaraván”, canción que me gusta escuchar porque me hace

revivir mis andanzas y presagia los caminos que todavía recorreré en el Llano. Las especialidades de Aries son el joropo recio, el pasaje y el contrapunteo.

Los primeros cantantes del Llano, años ha, cantaban a los paisajes de la llanura, a los atardeceres, al trabajo con el ganado, a los espantos de la sabana… Años después comenzaron a cantar a la mujer, al amor y al despecho y modernamente han entrado muchos temas al ruedo, incluyendo la política y la corrupción.

El último de los cantantes masculinos de los que me ocupo es Walter Silva, verdadero ejemplo de constancia y tozudez. Nació en Pore, Casanare, pueblo que fue clave en la independencia de la Nueva Granada y capital del país por un día. Por allí pasó el ejército de llaneros recién reclutados para subir el Páramo de Pisba. De Pore hablaremos en otra ocasión. Al comienzo de su carrera Walter tuvo tres sonoros fracasos con otros tantos álbumes, pero no se descorazonó. Con su canción “El romance del coleador” obtuvo su primer éxito y de allí en adelante su fama y sus éxitos no han hecho sino crecer, todos sus álbumes han sido grandes éxitos y las canciones de cada uno se escuchan por igual en los conciertos y las emisoras. Ha tenido dos nominaciones al Grammy y en una de ellas le ganó Mercedes Sosa. En 2015 fue escogido para musicalizar un segmento del laureado documental “Magia Salvaje” que exalta las bellezas y riquezas naturales de Colombia. “El chino de los mandatos” y “No hay como la mamá de uno” son dos de sus canciones muy solicitadas.

Hecho el repaso de los cantantes masculinos, quiero referirme brevemente a las mujeres, que también las hay muy buenas, muy buenas cantantes digo, pero como no conozco mucho sobre el tema acudí a Jorge Gámez, cantante y compositor llanero, amplio conocedor de toda la cultura del Llano y de sus artistas colegas. Las cantantes llaneras no son tan conocidas. Por el machismo será, no tienen tanta fama como los hombres. Mucha gente piensa que por tratarse de las rudas faenas del Llano, este mundo y su entorno son solo para hombres. Doña Bárbara de Rómulo Gallegos nos enseñó lo contrario. Conozco Hatos de los Llanos dirigidos por mujeres y lo hacen muy bien.

Comencemos con dos colombianas. Rocha, apodada “La Corocora”. “Déjalo ir, corazón”, y

“Esa pobre campesina”, son dos de sus canciones. Y Andrea Mejía. Dos canciones: “La novia del joropo” y “Canto a la vida”. Y dos cantantes venezolanas. Reina Lucero. Dos canciones: “Carrao, carrao” y “El sombrero palo e guama”. Y Scarlett Linares. Dos canciones: “En carne viva” y “Ese muchacho”.

