Casi para terminar mi visita a Budapest, considerada una de las ciudades más bellas del mundo, un guía me preguntó si sabía quiénes son las hermanas Polgar. Mi respuesta fue negativa. Entonces me invitó a tomar un café y con lujo de detalles como si las conociera personalmente me habló de ellas. Son tres, Judit, Zsuzsanna y Sofía. Su padre las educó en casa, haciendo énfasis en el aprendizaje del ajedrez.

Judit nació en 1976 y es considerada como la mejor ajedrecista de la historia. Ganó incluso en una ocasión a Boris Spassky y en otra a Gari Kasparov. Fue la Gran Maestra Internacional más joven de la historia. Ganó infinidad de concursos, de torneos y de medallas. Vive en Estados Unidos y ya está retirada. Su hermana Zsuzsanna también es Gran Maestra internacional y Sofía es Maestra Internacional. Esta familia engrandece el ingenio húngaro.

No quería abandonar Budapest sin visitar unas ciudades cercanas; aquí me dicen que vale la pena hacerles el viaje. La primera es Ezstergom que se encuentra a 50 kilómetros de Budapest. Fui en bus y regresé en barco por el Danubio. Me decían que tiene la iglesia más grande de Hungría, incluso más que la fastuosa catedral de San Esteban de Budapest. No olvidemos que Hungría es mayoritariamente católica. En esta ciudad nació San Esteban. Su nombre de pila es Vajk. Hemos dicho que fue el primer rey de Hungría (1.000), y que se convirtió al catolicismo dando inicio a la serie de los llamados reyes santos de Hungría. Desde que el rey Emerico regaló la ciudad al arzobispo, Ezstergom se convirtió en la sede y centro del catolicismo en Hungría. Eso sí, el rey se reservó para sí el palacio real. La ciudad se encuentra en la frontera con Eslovaquia. Las separa el Danubio, de modo que pasando el puente María Valeria ya se está en Sturovo, población de Eslovaquia.

Ezstergom fue destruida por los tártaros en 1241 motivo por el cual la sede real se mudó a Buda. La Basílica de San Adalberto domina la ciudad desde una colina. Es un templo espectacular con dos torres frontales, ocho columnas y una cúpula monumental. Es sede, como ya dijimos, del arzobispado. Repitamos resumida la historia de uno de los arzobispos de Hungría. Me refiero al cardenal Jozsef Mindzenty, torturado y encarcelado por los rusos. En la revolución de 1956 salió de la prisión y se asiló en la embajada de Estados Unidos de Budapest. Cuando salió viajó por todo el mundo siendo el símbolo viviente de Hungría y denunciando los atropellos del régimen comunistas. Murió en 1975. En Ezstergom hay un monumento a la Santísima Trinidad. Dije que igual lo encontré en Budapest, Viena y Praga. Hay otro dedicado a la conversión de San Esteban al catolicismo. Encontré una estatua de Juan Vitez que fue arzobispo de Hungría y educador del rey Matías Corvino. Este rey, sin embargo, lo mandó arrestar. Caminé toda la Puerta Oscura, que es un túnel de

90 metros de longitud y que une la iglesia de san Adalberto con el seminario. Por las placas que en el túnel han colocado, entiendo la importancia que tuvo en la revuelta de 1956 contra los rusos. Allí me contaron la historia, que parece estar muy viva y doliente en la memoria de la ciudad cuando un tanque T34 disparó contra un bus y mató a 14 personas que iban dentro. Esto ocurrió en la entrada de la Puerta Oscura. En la parte baja de la colina están las ruinas del castillo. Ezstergom posee el museo cristiano más grande del país.