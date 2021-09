Colliure es un pueblo marino muy hermoso cuyas casas de vivos colores atrajeron la atención de Henri Matisse que pasaba temporadas allí pintando. Decía el artista que la luz que el sol proyectaba sobre el lugar lo inspiraba profundamente para sus cuadros impresionistas. Allí están enterrados Antonio Machado y Ana Ruiz, su madre.

En el viaje que hice para visitar Colliure me detuve en dos zonas rurales de Cataluña, cercanas a la frontera con Francia, donde se reunieron y pasaron grupos de republicanos que huían de Franco y buscaban refugio en los pueblos franceses de la frontera, como hizo Machado. Tomé fotos de los monumentos que recuerdan el paso de los migrantes.

En la década de los 70 que venimos comentando, la enfermedad de Franco fue aprovechada por sus enemigos para algunas actividades contra el régimen. De parte del gobierno había ya cierta permisividad, por ejemplo la que se vio en las Fallas de Valencia.

No recuerdo si las Fallas del Destape, a las que asistí, fueron en 1973 o 1974.

Entre las muchas cosas que admiro de España, país de mis afectos, se encuentran las fiestas populares. ¿Qué me fascina de ellas? Que no son solo simple diversión, trago, borracheras, desenfreno como ocurre en muchos países. Las fiestas populares españolas tienen un núcleo histórico, religioso, cultural y por supuesto jolgorio, vino y bailes. No me voy a extender ahora hablando de ellas porque creo que ya lo hice. Son innumerables, casi todos los pueblos las tienen. Nombraré algunas: Las Fallas de Valencia, los Sanfermines de Pamplona, el Carnaval de Tenerife, el Tributo de las Tres Vacas, el Misterio de Obanos o Misterio de San Guillén y Santa Felicia, el Descenso del río Sella en Asturias, La Semana Santa de Sevilla, La Feria de Abril de Sevilla, la Romería de la Virgen del Rocío de Huelva, la Fiesta de los Cerezos en flor del Valle del Jerte en Cáceres (fiesta bellísima que no hay que perderse en primavera cuando millones de árboles de cerezo florecen), y por supuesto las Fiestas de Moros y Cristianos que se celebran en varios pueblos al sur de España. L a lista sigue, es larga.

Otra característica de estas fiestas es que en muchas, especialmente al sur, hay comida y vino para todos, gratis, para residentes y visitantes, estos son acogidos con mucha cordialidad y son invitados por los nativos. En varios pueblos del sur suelen preparar paellas enormes para todos y los toneles de vino están listos igualmente para todos. ¿Cómo no enamorarse de un país que hace de sus fiestas un motivo maravilloso de patriotismo, hermandad y alegría?

El asunto de mi comentario son las Fallas de Valencia, fiesta única en el mundo, que se celebra durante 5 días alrededor del 19 de marzo, fiesta de San José. Cada año las Fallas tienen un motivo central. El de mi comentario en relación con el régimen franquista fueron las Fallas del Destape, que años antes no hubieran podido celebrarse.

Las fallas son esculturas de cartón y de madera, verdaderas obras de arte, de grandes dimensiones, algunas alcanzan la altura de tres pisos de un edificio y están destinadas a ser quemadas a medianoche del 19 de marzo. Se las expone en las plazas y algunas intersecciones de calles de la ciudad durante 5 días para admiración de propios y de miles de extraños que asisten desde todas partes de España y del mundo. Del mundo, sí señor. Las esculturas principales de ese año mostraban mujeres semidesnudas que exhibían pechos generosos y “pompis” sugerentes.