"Decíamos ayer" que Rosa María Kucharski fue una destacada pianista catalana-polaca. Fue la primera mujer admitida al Festival Chopin de Mallorca y fue escogida entre los 15 pianistas jóvenes del mundo que asistieron al curso Beethoven que daba Wilhelm Kempff en Italia. En una ocasión venía a Madrid uno de los grandes directores de orquesta del mundo y dirigía obras de Beethoven en el Palacio de la Ópera. Rosa María me invitó y me dio asiento en un palco especial, lateral frente a los reyes que también asistían. Pero cometí un error, me presenté sin corbata. Error consentido pues nunca uso este adminículo. Nunca. Cuando iba a entrar vi que ella se molestó un tanto y me dijo que esperara a que el teatro estuviera lleno y que yo debía entrar con el papel del programa tapando mi pecho para que no se notara la ausencia de la corbata. Así lo hice y todo el tiempo debí permanecer con el programa en el pecho y mirando de frente al otro lado a los reyes. Arthur Rubinstein me invitó a su concierto de despedida en este Palacio de la Ópera.

El jardín ubicado frente al Palacio de la Ópera es de grandes proporciones y lo mantienen muy cuidado y florecido. En un costado se encuentran estatuas de los primeros reyes de España, reyes godos y cristianos. Los tengo todos fotografiados y cuando voy por esos lados me gusta mirarlos y recordar la historia de España. Cito solo unos nombres: Ataúlfo, Leovigildo, Wamba, don Pelayo, Ordoño, Fernán González Sancha I. Detrás está el monumento al cabo Luis Noval Ferrao, cuya muerte en la Guerra de Marruecos, suscitó gran nacionalismo en España. En otro extremo de la plaza hay un monumento a otro héroe de la Guerra de Marruecos que murió en julio de 1909 en la batalla llamada "El desastre del Barranco del Lobo" que los españoles perdieron. En el centro de la plaza se levanta en soberbio pedestal una estatua ecuestre de Felipe IV. Por estos lados dicen que es la primera estatua ecuestre levantada en el mundo en la que el caballo se sostiene solo en las dos patas traseras. Para hacerla dicen que el escultor consultó con Galileo Galilei y que el sabio le indicó que para poder lograr la sustentación debía hacer maciza la parte trasera del caballo y hueca la parte delantera donde las patas están al aire.

Y me voy para Nariño, Colombia, donde se da este fenómeno en muchas estatuas de Bolívar. La verdad es que estas estatuas "pastusas" las veo más sorprendentes pues los caballos son más alargados y más lanzados hacia delante. Realmente impactan.

Llegamos, así, al Palacio Real llamado también Palacio de Oriente, residencia oficial de los reyes, pero la verdad es que ni Juan Carlos y Sofía ni los actuales reyes Felipe VI y Leticia vivieron o viven allí, viven en el Palacio de la Zarzuela. Este Palacio Real es el más grande de Europa occidental, mide casi 140.000 metros cuadrados y alberga 3.400 habitaciones. Una visita se lleva por lo menos un día entero, por ello en este plan que propongo de un día por Madrid no insisto en ella. Una vez lo visité durante mis años de estudio en Madrid y recuerdo muy bien el llamado "despacho de Azaña", que ocupó por un tiempo el gobernante republicano. Las riquezas del palacio son incontables e invaluables tanto en pinturas y frescos como en joyas y coronas reales, orfebrería, porcelanas, estatuas, bustos, relojes y tapices.