La Patria, el periódico de nuestros quereres

LA PATRIA, nuestro periódico, cumple 100 años. Albergo por el periódico dos sentimientos: uno de profundo agradecimiento por haberme acogido en sus páginas editoriales y otro de tremendo orgullo, porque LA PATRIA es un adalid de la libertad de prensa, un periódico de impecable factura, campeón de muchas luchas patrióticas, sociales, deportivas y culturales, faro de independencia y especialmente porque en LA PATRIA han escrito muchos de los hombres “grandes que en Colombia han sido”:

periodistas, escritores, artistas, ensayistas, políticos, historiadores…Muy joven comencé

a escribir en LA PATRIA en la década de los sesenta y yo enviaba mis columnas con timidez al ver que mi nombre salía al lado de esa pléyade de hombres ilustres que Caldas ha dado a la nación. Siempre he considerado a Manizales como la Salamanca de Colombia y por doquiera me precio de ser “hijo ilustre de la ciudad de Manizales con medalla de oro y orden de gran comendador”, sin negar que nací en Armenia, tierra que amo.

Mi gigante gratitud a la familia Restrepo, representada en los directores del periódico con los que he trabajado: el patriarca y recordado senador José Restrepo, con Luis José Restrepo, con el Luis Felipe Gómez y con Nicolás Restrepo, actual director. Quisiera nombrar a muchos columnistas, periodistas, fotógrafos, caricaturistas, empleados del periódico que fueron o son amigos míos y a quienes admiro, pero no lo hago por dos elementales razones: la primera porque son tantos que llenaría esta columna y faltaría espacio y la segunda porque omitiría involuntariamente algunos nombres y cometería una injusticia.

Con LA PATRIA tengo varias historias personales. Una de ellas fue la eficaz intervención del doctor José Restrepo para que no me expulsaran de España cuando en los años setenta siendo yo estudiante de la universidad Complutense de Madrid escribí un artículo glosando a un experto español en climatología que en un noticiero se burló del dictador Franco. En la década de los 80 fui invitado a visitar la isla de Gorgona cuando ya la estaban desmantelando como prisión para convertirla en Parque Nacional Natural. Tenían allí preso a un muchacho que por razones obvias no estaba internado en la instalación donde tenían a los reclusos más peligrosos. Lo tenían en una casa aparte. Me mostró toda la colección de mis artículos de LA PATRIA que le enviaban desde Manizales y me dijo que eran su lectura preferida que le ayudaba a soportar los días de presidio. En esa época yo escribía todos los días mi columna y contaba mis viajes. Hoy hago lo mismo pero cada ocho días. El muchacho decía que soñaba verse libre leyendo mis relatos.

Tengo otra historia curiosa con el periódico. Cuando se estrelló un avión de Satena en los

Farallones de San Nicolás y en el accidente murieron varias personalidades entre ellas Monseñor Gerardo Valencia Cano, el llamado “Obispo Rojo” de Buenaventura, en el periódico apareció la noticia de que Andrés Hurtado visiblemente emocionado y enfermo

había sido evacuado de la zona donde no pudo rescatar a su amigo el obispo Gerardo. Yo estaba en Manizales y me aparecí en el periódico y les dije, aquí estoy, yo no fui al sitio, ¿quién inventó la noticia? Me contestaron que alguien la había mandado desde el lugar del accidente.

Trabajando yo en el Colegio de Cristo organicé el Primer Concurso Departamental de la Canción de Caldas. Participaron casi todos los municipios. El periódico colaboró activamente en la publicidad y yo nombré jurados a varios de los columnistas de LA

PATRIA. Fue un acontecimiento memorable. En fin, LA PATRIA es periódico de nuestro corazón y de nuestros quereres.