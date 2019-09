Llegar al Pórtico de la Gloria, que es la puerta de entrada a la Basílica de Santiago, es como llegar a la gloria, es el fin de la peregrinación. El Pórtico está compuesto por tres arcos de medio punto, el del centro es el mayor y lleva la imagen del Pantócrator. El Pórtico es obra del maestro Mateo, artista de la época del románico. La fachada sur de la basílica se llama Platerías, la norte Azabachería y la este Quintana. En el templo están las tumbas de Santiago el Mayor y de dos de sus discípulos, Atanasio y Teodoro.

Los visitantes del santuario desean ver el botafumeiro en acción. Se trata de un gigantesco incensario de latón bañado en plata que pesa 62 kilos y mide 1,62 metros. Está colgado de una cuerda que mide 65 metros y para ponerlo en movimiento se necesita la fuerza de 8 hombres. El origen del incensario es curioso: se utilizó para purificar el recinto del mal olor que traían muchos peregrinos que llegaban ansiosos a postrarse a los pies de la tumba del apóstol y traían todo el polvo y el sudor del camino. El olor del incienso purificaba el ambiente. El botafumeiro de hoy es más que todo un reclamo turístico. El enorme incensario se balancea y su campo de acción abarca casi toda la nave central repartiendo incienso y siendo objeto de la curiosidad de los presentes. Los soldados de Napoleón se lo robaron para aprovechar los metales finos y fue reemplazado por el actual. Se dice que el botafumeiro en su vaivén desde el altar mayor hasta casi la puerta principal del templo alcanza la velocidad de 68 kilómetros por hora. De Santiago de Compostela, ciudad universitaria por excelencia, hablaremos cuando destaquemos algunas, en realidad muchas, ciudades españoles que atraen turismo nacional y extranjero.

No nos vayamos todavía de las construcciones religiosas que merecen visitarse y atraen turismo. Quiero hablar de la Ruta del Románico (románico no romántico) de Palencia (no Valencia), de algunos claustros y conventos y de las iglesias románicas de los Pirineos. Una de mis primeras e inolvidables experiencias en España cuando allí fui a estudiar (¡hace muchos años!) fue la visita a la imperial Toledo, bellísima ciudad cercana a Madrid y que fue sede de los reyes visigodos. Allí se encuentra el monasterio de San Juan de los Reyes, mandado a construir por Isabel la Católica con el deseo de que fuera el lugar de su sepultura. Quizás porque fue mi primer contacto con el gótico español o porque realmente es impresionante, no lo puedo olvidar y me impactó sobremanera. Lo he vuelto a visitar varias veces y siempre hay una multitud con la boca abierta recorriendo el claustro y haciendo fotografías. El guía explica que es el edificio más importante mandado a hacer por los Reyes Católicos y uno de las más preciosas muestras del gótico isabelino. Impacta una gran pared exterior donde tienen colgadas muchas cadenas con las que los moros aprisionaban a los cristianos. San Juan de los Reyes lleva el nombre del padre de Isabel la Católica y el templo y el convento entregados a los franciscanos, representan la culminación de la grandeza de los reyes al lograr la unidad de España y la expulsión de los moros como también la gloria que aportó el descubrimiento de América. Me niego porque me creo incapaz, a describir la belleza del gótico flamígero del templo y sobre todo del claustro.