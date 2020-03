La fastuosa avenida Andrassy

Abandono el parque de la cabecera del Puente de las Cadenas y me voy hacia el corazón de Pest, entrando por la calle Attila. Me llamó la atención este nombre que me llevó inmediatamente al jefe de los Hunos, que decía que donde pisaba su caballo no volvía a crecer la hierba. Pero rápidamente pensé que no era un homenaje al bárbaro por dos razones: primero, porque el "Azote de Dios" no es héroe en Hungría y segundo porque el nombre completo de la calle es Jozsef Attila. Sucede que Attila es un nombre común en Hungría. Me informé sobre el Attila de la calle. Es uno de los más grandes poetas de Hungría. Su infancia y su vida en general fueron muy accidentadas y duras. Su madre no pudo sostenerlo a él y a sus hermanos y fueron otros los que se encargaron de su educación. Ingresó al partido comunista, fue llamado "el gran poeta proletario" y se convirtió en uno de los primeros representantes de la poesía socialista en el mundo. Uno de sus poemarios titulado "Derriba el capital, no te quejes", de neta inspiración comunista, le acarreó muchos problemas. Luego abandonó el partido. Tuvo trastornos mentales. Había nacido en 1905 y murió muy joven en 1937, atropellado por un tranvía cerca del Parlamento. Allí hay una estatua del poeta en el sitio de su muerte. Es una estatua de mirada triste que contempla el río. La realidad parece ser que se suicidó. Es un poeta muy querido por los húngaros.

La calle es muy corta y muere en otra con carácter de avenida. La gran avenida, emblemática de Budapest, se llama Andrassy utca en honor del político Andrassy, apodado, como dijimos en el artículo anterior, "el más grande de los húngaros". Su nombre completo era conde Gyula Andrassy de Csikzentkiraly et Krasznahorka. En castellano se lo llama Julio Andrassy. Utca en magyar es calle y la que comentamos mide 2,31 kilómetros. Ahora sí expliquemos brevemente qué fue el Compromiso de 1867. Sabido es que las relaciones entre Hungría y Austria nunca fueron por buen camino. Había muchas quejas de parte de Hungría. El descontento era mitigado por la constante presencia en Hungría de la esposa del emperador Francisco José, la emperatriz Elizabeth llamada cariñosamente "Sissi". Ella quería mucho a los húngaros y estos le respondían con la misma moneda. De hecho ella limó muchas asperezas entre su esposo y los húngaros. Una delegación de ciudadanos ilustres de Hungría dirigida por Dean Ferenc del que ya hablamos, y de la que formaba parte Julio Andrassy, se reunió con el emperador Francisco José y de allí surgió lo que en Hungría se denomina El Compromiso de 1867. En el acta del Compromiso se daba independencia a Hungría en varios aspectos de su gobierno y Francisco José seguía con el título tradicional de emperador de Austria y tomaba el nuevo de Rey Apostólico de Hungría. Dicen los mentideros políticos que Andrassy fue amante de la emperatriz Elizabeth y así figura en las dos películas que se hicieron sobre "Sissi", en las que la encantadora Rommy Scheneider hace el papel de la emperatriz. Los más osados dicen que el hijo de Francisco José, el malaventurado Rodolfo, no era hijo del emperador sino de Andrassy y de Sissi.

Después de estos chismes palaciegos volvamos a la avenida Andrassy. La flanquean en todo su recorrido fastuosas mansiones y palacios en los que se establecieron nobles, empresarios, políticos y banqueros, la élite de Budapest. El arquitecto principal de la avenida fue Miklos Ybl.