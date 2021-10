Hablando de periodistas

Donde se continúa la historia de la táctica empleada para acceder al coronel Otto Rolf Skorzeny, héroe nazi de la Segunda Guerra Mundial. Mis intentos al fin fueron coronados con el éxito. Quizás los dos programas estelares de la televisión española en toda su historia fueron: “Un, dos, tres, responda otra vez” y “Directísimo”. En el primero, que tuvo dos épocas, en cada programa semanal que era visto prácticamente por toda España, entregaban varios automóviles, apartamentos en el “Mar Menor”, o sea el Mediterráneo, había premios jugosos en cantidad…Los concursantes decían que apostaban a perder pues el premio-consuelo era el dibujo de una calabaza firmada por Dalí. El propio artista la pintaba en directo, tarea en la que tardaba dos o tres segundos, porque simplemente

con un marcador hacía una figura en forma de óvalo y la firmaba.

“Directísimo”, como su nombre lo indica, era un programa de variedades que se emitía en directo y cuyos invitados eran siempre personas famosas. El presentador era el vasco José María Íñigo, un verdadero “showman” con una capacidad y creatividad enormes para enfrentar los problemas que surgen en los programas en directo. Sabemos que en televisión tratan de evitar este tipo de programas; los que por su naturaleza se presentan en directo son los noticieros. Pues bien, a mí me presentaron en ese programa. Obviamente no soy famoso, pero el asunto de mis arañas, escorpiones, escolopendras y demás “bichitos” ponzoñosos con los que tengo familiaridad, me llevó a muchos programas televisivos estelares en diferentes países del mundo. Algún día contaré que

circunstancias importantes en mi vida relacionadas con esta familiaridad y con mi acercamiento íntimo a la naturaleza están estrechamente relacionadas con un hecho ocurrido en una vivienda ubicada a pocos pasos de LA PATRIA, cuando el periódico funcionaba en el centro de Manizales.

A propósito, son muchísimas las personas a las que enseñé a “jugar” con arañas y escorpiones venenosos. A los siete años en la finca cafetera de mi papá en Armenia,

manipulando arañas, me inventé esta fórmula: “Ningún animal ponzoñoso pica el suelo sobre el que camina a menos que se alimente de ese suelo”. Mi idea se refiere a animales de tierra como arañas, escorpiones, serpientes, escolopendras, no a los que vuelan como abejas y avispas. Pero ahora no voy a hablar de este asunto.

Quiero sí “sacarme dos clavos”. A muchísimas personas enseñé cómo tratar con estos animales. El asunto no es de magia ni de poderes especiales, es simplemente de observación científica. Pues bien, han surgido a lo largo del tiempo personas que lo aprendieron de mí y que han ido a televisión y se han atribuido el descubrimiento, entre ellos una persona que se hizo declarar “extraordinaria y fuera de serie”. El otro clavo es contra los periodistas jóvenes que muchas veces son ignorantes y viven solo del día a día. Pacheco, Gloria Valencia, Jota Mario y muchos presentadores me hicieron innumerables programas hace tiempo. Ahora llegan periodistas jóvenes, y otros no tanto, que no investigan y se hacen los graciosos descubriendo cosas y personas que ya fueron historia. Y ya que hablamos de esto traigo dos ejemplos ilustrativos. En el siglo pasado, o sea hace apenas 22 años no más, cada vez que había un matrimonio famoso y mediático ya fuera de la realeza o de personajes

de relumbrón los periodistas lo declaraban “el matrimonio del siglo”. Igual pasaba con “matchs” de boxeo. El matrimonio del siglo pasado indiscutiblemente ocurrió cuando a un rey de uno de los países más importantes del mundo le dijeron, escoja: o ser rey o casarse con una plebeya.