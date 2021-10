España, asilo de reyes destronados

El matrimonio más famoso del siglo pasado y quizás de otros más y a la vez la prueba quizás grande de amor los protagonizó el rey Eduardo VIII de Inglaterra. Al morir Jorge V subió al trono Eduardo. Se enamoró de Wallis Simpson, norteamericana doblemente divorciada. O el trono o su Wallis. Prefirió a la Wallis, debió renunciar al trono y le sucedió su hermano Jorge VI padre de Isabel II, la actual monarca de Inglaterra. Mucho se ha escrito sobre la decisión de Eduardo VIII, porque indudablemente ser rey de Inglaterra, una de las potencias del mundo, es algo que muchos desearían. Pues bien, periodistas que me leen y que no conocen este episodio, estudien historia; es importante, entre otras cosas, para no hacer el ridículo.

Volvamos al tema central, a nuestro Otto Skorzeny. La historia como llegué a “Directísimo” es bien curiosa; no anduve detrás del programa, me invitaron y no una sola vez. Compartí programas con muchas celebridades mundiales que al verme en la sala de invitados preguntaban quién era ese joven desconocido que alternaba con ellos. Y las anécdotas que tengo con varios de ellos son fuera de serie, por lo curiosas. Lo mío, desde luego, al verme con arañas y escorpiones, les impactaba mucho. Nombro algunos: Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la luna y del que me hice amigo y nos escribimos varias veces hasta que murió como profesor de ingeniería aeroespacial en Utah. Emoción muy grande viví cuando me presentaron al héroe de mi niñez, Johnny Weissmüller. En Armenia yo había visto y gozado todas las películas de Tarzán y ahora tenía la ocasión de conocer al más famoso nadador de todos los tiempos, mi ídolo. Le pregunté varias cosas sobre sus películas. Nicola di Bari; cuando le conté que era de Colombia me dijo: “Vosotros en África tenéis animales muy horribles”. Sarita Montiel, varios toreros y ciclistas famosos, políticos, artistas, futbolistas, Alain Delon, etc. Y una actriz italiana despampanante y sexy que desarrolló gran parte de su vida artística en España y que revolucionó el plateau el día de su presentación y que acaba de morir: Raffaela Carrá.

Ya narré cómo mis presentaciones en el programa me proporcionaron emociones inmensas en mi vida, invitado por gente que había tenido experiencias con animales venenosos y les tenían fobia o querían saber “intimidades” de las arañas, como fue el caso de Arthur Rubinstein, el pianista de música clásica más famoso del siglo pasado y que ejecutó al piano cuatro piezas de Chopin para ver cómo reaccionaban las arañas ante el ruido.

Pues bien, Otto Skorzeny vio el programa y le dijo a su detective que la siguiente vez que viniera el señor de las arañas le avisara porque él quería hablar con él, y así fue como entré a su casa. El guarda me había dicho que nada de entrevistas ni de fotos. Le llamó la atención que yo supiera muchas historias de la Segunda Guerra Mundial. Yo le llevé como regalo café colombiano, me dijo que le encantaba el café. Me preguntó muchas cosas sobre las arañas y los escorpiones.

En España también vivieron un tiempo, amparados por Franco, dos reyes destronados de Europa oriental: los reyes Leka de Albania y Simeón de Bulgaria. Leka fue expulsado de España en 1979 por haber convertido su casa en un arsenal. Marchó al África y allí le ocurrió lo mismo y por las mismas razones. Su obsesión era regresar como rey a Albania con la ayuda de las armas. Al fin terminó muriendo en su patria, en Tirana.