El monumento al Holocausto

Volvamos al cardenal Mindszenty. Fue torturado inmisericordemente por los comunistas para arrancarle confesiones y abdicaciones. A todas las torturas resistió. Se dice que uno de sus torturadores fue un tal Gero, el mismo que torturó a Andreu Nin, líder marxista trotskista catalán asesinado en 1937 por orden de Stalin y con complicidad del gobierno republicano (comunista) español. Gero desolló, vivo, al líder Andreu Nin. El cardenal murió en 1975 en Viena y en 2019 se introdujo su causa de beatificación en Roma.

Y hablando de prelados de la Iglesia católica encarcelados y torturados por comunistas y nazis, hay más casos, aunque para nosotros en Colombia no fueron tan conocidos. Quiero recordar algunos, además del ya citado Stepinac. Josyf Slipyj fue cardenal de Ucrania, encarcelado por los comunistas. Al fin por presión del Vaticano y de Estados Unidos lo liberaron para que pudiera asistir al Concilio Vaticano Segundo. También en Ucrania el cardenal Luliu Hossu fue encarcelado 16 años por los comunistas y su sucesor Alexandro Todea también corrió con la misma suerte.

Antes de abandonar el conjunto que forman las plazas Kossuth y la Libertad me dirijo a un ángulo de esta para mirar “el” monumento a los judíos víctimas de los nazis durante la Segunda Guerra. En realidad no es “el” monumento, sino “uno” de los monumentos que la ciudad ha levantado a sus mártires. Se trata de un estanque del que se proyectan al aire decenas de chorros de agua. Los descendientes de las víctimas han colocado en una baranda muchos recuerdos de sus parientes víctimas del Holocausto. Se trata de fotos en blanco y negro, con textos en alemán, en magyar y algunos en castellano. Con el corazón oprimido veo las fotos de familias enteras, con un texto que explica en cuál de los campos de concentración fueron asesinados: Auschwits-Birkenau, Belsen, Dachau, etc. Algunos textos conmueven, en realidad todos conmueven. Hay grupitos de niños sonrientes, sonrientes porque las fotos fueron tomadas de álbumes familiares anteriores al Holocausto. En algunas fotos se ve a los judíos vestidos con los trajes a rayas, con las marcas que les ponían…Y pensar que hay todavía personas en el mundo que niegan el Holocausto, vaya usted a saber qué macabras e inconfesables intenciones abrigan y con qué propósitos lo hacen, y algo pero, lo pregonan. Fotografié todas las cartas del monumento con sus ilustraciones y fotografías; algunos papeles están bastante borrados por el tiempo.

No resisto la tentación de hacer aquí un comentario sobre los neonazis, generalmente muchachos desubicados que se ufanan de tales y que suelen lucir peinados raros y actitudes igualmente estrambóticas. Habría que condenarlos no por neonazis, sino por estúpidos, por ignorantes. Si Hitler hubiera triunfado con su III Reich que pretendía durar 1.000 años y si el dictador viviera todavía, estos necios neonazis serían carne de cañón. Y es que estos estúpidos ignoran que Hitler pensaba acabar no solamente con los judíos sino con todas las razas impuras e inferiores entre las cuales figuramos nosotros. Así que estos tontos irían también a los hornos de gas como fueron los judíos, los católicos, los homosexuales, los negros, los no arios, los disidentes y los enemigos políticos del régimen.

Desde todas partes de la ciudad, desde las dos partes, Pest y Buda, se ven dos colinas ubicadas del mismo lado del Danubio, exactamente en Buda. Se trata de la colina del Palacio Real y de la colina llamada Gellert. Entre ambas hay una depresión que las comunica. Me dirijo primero al llamado Monte Gellert.