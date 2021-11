Colombia, biodiversidad y orquídeas

A propósito de mi recomendación a los lectores para que conozcan el hermoso valle de Sibundoy al que yo llamo Tacita de Verdor y la peligrosa carretera entre San Francisco y Mocoa, un lector me llamó para decirme que cómo se me ocurría hacer propaganda a una carretera peligrosa, y le contesté que simplemente para atraer mucho turismo, como ha ocurrido con la carretera de Bolivia. Transitarla despacio y con mucha precaución no acarrea ningún problema.

Otro motivo de discusión y de disgusto, es el relativo a Costa Rica y a la biodiversidad. Obviamente me lleno de emoción “conferenciando” sobre la riqueza natural de Colombia, sobre nuestro puesto de honor en el mundo en el tema de la biodiversidad. Siempre, y digo siempre porque Costa Rica ha sabido venderse, me discuten sobre la riqueza natural del país “tico” superior a la nuestra, según dicen. Debo explicar, “con paciencia y buena letra” que Costa Rica es sin duda alguna el país que mejor aprovecha su naturaleza y los Parques Nacionales para el turismo. La infraestructura y la organización de los parques para atender turistas es admirable y envidiable. Pero, otra cosa es la riqueza en biodiversidad, renglón en el cual no le da al tobillo en Colombia; basta con mirar la extensión de ambos países y la cantidad de ecosistemas que cada uno posee.

Costa Rica tiene además otras ventajas: está prohibida la minería y la cacería y las leyes referentes a estos temas se cumplen; además Costa Rica es un país pacífico y no tiene la mala fama de violencia como la que arrastra Colombia. Cuando visité los Parques Nacionales de Costa Rica en compañía del ingeniero ambiental Mauricio Soler pudimos comprobar que se ve fauna; en los Parques de Colombia, mucho más ricos en animales, prácticamente no se los ve. ¿Por qué? Los turistas y los nativos respetan los animales y los guías les exigen silencio.

Otro motivo de discusión son las orquídeas y los problemas más delicados los he tenido en Ecuador. En el mundo hay unas 25.000 especies de orquídeas que son la familia más extensa del mundo vegetal. Colombia es el país más rico en orquídeas. Poseemos 4.270 especies y 274 géneros con la ventaja de que se están descubriendo especies nuevas, gracias a que regiones antes vedadas para los orquidiólogos por la presencia de grupos armados, ahora pueden ser visitadas. Es una de las ventajas de la paz que se implementó con la guerrilla. En Ecuador me han mostrado folletos que dicen que su país es el más rico en orquídeas en el mundo. Realmente los países del trópico somos los más ricos en esta especie vegetal: Colombia, Perú, Ecuador…Lo que ocurre con Ecuador, me lo explicaba el doctor Carlos Uribe, autoridad en orquidiología en Colombia, es que en Quito vive un señor que paga a quienes le lleven orquídeas. Al sur del Colombia, en Putumayo y Cauca hay mucha riqueza en estas plantas y como en nuestro país los “materos” (los que arrancan las matas del monte) están castigados por ley (al menos eso dicen los códigos de recursos) ellos llevan sus plantas a Ecuador donde además obtienen ganancias. Pero esas plantas llevadas al Ecuador “son” colombianas.

Carlos Uribe tiene en su jardín más de 600 especies de orquídeas, ha descubierto muchas e incluso me dedicó una especie nueva que bautizó como “Epidendrum hurtadoi”. La encontré en el Macizo colombiano, cerca del nacimiento del Magdalena. Carlos Uribe está publicando en ediciones de lujo todas las orquídeas de Colombia. “Orquídeas, tesoro de Colombia” se titulan los libros.