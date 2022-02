Caño Bocón, paraíso de pescadores

El Orinoco en asuntos de pesca sobrepasa a Caño Bocón por la presencia del pirahíba que es el pez más grande de la Amazonia y de la Orinoquia. Puede alcanzar tres metros y pesar 200 kilos. Es el trofeo más buscado y apreciado por los pescadores deportivos del Orinoco. Hasta donde sé este bagre o pirahíba, llamado valentón en el Guaviare, no se encuentra en Caño Bocón. Sin embargo, la pesca en el Caño es más abundante y los ejemplares que allí se logran alcanzan medio metro y algo más y pueden pesar hasta 18 libras. El pavón, llamado tucunaré en Brasil y sargento en España es el pez nacional de Venezuela y su sabor es exquisito.

Hay varias comunidades indígenas a lo largo del Bocón y en el verano aparecen hermosas playas de arena amarilla en las cuales se puede acampar. La navegación se interrumpe aguas arriba después de 6 horas. Se llega a un raudal o cascada de unos 10 metros con amplia playa para montar el camping. Yo que no soy pescador, lancé un anzuelo y en menos de 10 minutos pesqué 8 piezas que luego preparamos al estilo de pescado moquiado. En este raudal se observa un curioso espectáculo que recuerda a los ríos de Canadá. Los peces saltan tratando de remontar el cascadón, buscando donde desovar. La diferencia con el salto de los salmones es la ausencia de los osos pescadores.

Vengamos, ahora sí, al corazón del Guainía que es su río Inírida. Nace en el Guaviare en territorios del Parque Nacional Natural Chiribiquete. Para mí es el río más completo de Colombia. Di a conocer a Colombia y al mundo Caño Cristales y lo colmé de calificativos que hoy todos repiten: el río más bello del mundo, el río de los 5 colores, el río donde se derritió el arco iris, el río que escapó del paraíso cuando ocurrió aquello. Sin embargo, para mí el río más completo y bello como tal, como río, es el Inírida. Cristales no es un río es un caño y la diferencia es fundamental, las dimensiones: el caudal, la longitud y la anchura. El Caño no llega ni con mucho a los 100 kilómetros de longitud y su anchura en ninguna parte sobrepasa los 20 metros y su profundidad no pasa de 4 metros. Con todo, como corriente de agua, es la más bella del mundo. Por todas partes en libros, revistas, televisión y escritos de internet figuran mis fotos del Caño descaradamente pirateadas.

El Inírida lleva aguas “negras”. Ya hemos explicado suficientemente el fenómeno del color de las aguas. Un poderoso raudal llamado Raudal Alto del Inírida (no confundir con Raudal Alto de Caño Mina) interrumpe la navegación muy arriba de la capital del departamento. Navegando ininterrumpidamente en lancha rápida se puede llegar a él en un día saliendo muy temprano de Puerto Inírida. El Raudal es un plano inclinado de algo más de un kilómetro por el cual se precipita el río en medio de enormes rocas. Es un maremagnum de aguas y piedras de infernal belleza. Solo es posible acercarse al raudal en su cabecera y en su final. En dos de mis libros he publicado la foto de la poceta que forma el río en el lugar preciso en que comienza a desbocarse por el Raudal. He repetido la foto porque es muy hermosa. Al término del Raudal el río se amansa por un pequeño espacio para formar otro raudal llamado Guacamayas. Este raudal es pequeño y no tiene declive.