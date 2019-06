Hablábamos de los vascos y recordábamos a Félix Henao Toro, hombre culto por excelencia y que hablaba euzkara, el enredado idioma de los vascos. Recuerdo una anécdota del sabio de la que fui testigo. Salía Félix a caminar por el barrio y en una ocasión se encontró con un niño que con una cauchera disparaba a los pájaros. Félix le llamó la atención y el muchacho no hizo caso. Siguió caminando el médico y se encontró con un policía al que puso la queja. Al regresar a casa se encontró Félix con que el policía había decomisado la cauchera al muchacho y con ella trataba de matar pájaros.

El país vasco es una realidad histórica y cultural formada por tres regiones: Iparralde (País vasco norte), Euskadi y Navarra. Iparralde es lo que se llama el país vasco francés, ubicado al otro lado de los Pirineos, y que tiene tres territorios que pertenecen al departamento de los Pirineos Atlánticos y que son: Lapurdi, Nafaroa-Beherea y Zuberoa. El país vasco español llamado Euzkadi está formado por tres provincias: Álava (cuya capital es Vitoria-Gasteiz), Guipúzcoa (cuya capital es San Sebastián, Donostia) y Vizkaya (cuya capital es Bilbao, Bilbo). Navarra (cuya capital es Pamplona) también forma parte del gran conglomerado que es el país vasco. Los navarros serían algo así como primos de los vascos.

En el momento de escribir estas líneas leo que se ha descubierto que el ADN de los vascos viene desde la Edad de Hierro, muy anterior a los romanos. En un viaje al país vasco español no se puede, por nada del mundo, dejar de visitar dos pueblos pequeños, famosos, archifamosos en la historia: Bolíbar (sic en eúzkara) y Guernica-Luno, pertenecientes a Vizkaya. A ambos los he visitado dos veces. Cenarruza-Puebla de Bolíbar (sic) es el nombre completo o simplemente Bolíbar. (sic). Es el solar nativo de la familia del Libertador. De allí era su quinto abuelo, llamada Simón Bolíbar, el viejo ( 1532-1612). Luego los Bolíbares (sic) marcharon a Venezuela y el apellido se cambió a Bolívar, como lo conocemos ahora, con “v” y no con “b”.

En mi primera visita al pueblo de los Bolíbares (sic), pasé una soberana vergüenza. En la carretera desde Bilbao yo comentaba a los amigos que me llevaban que aunque Bolívar nació en Venezuela, la base de todas sus andanzas fue Colombia y el grueso del ejército libertador lo constituían mayormente soldados colombianos. Llegamos, pues, a Bolíbar (sic) y yo iba con el patriotismo exaltado y encontramos por todas partes donaciones de todos los países bolivarianos menos de Colombia. Arreglo del molino (Bolíbar significa, según algunos etimologistas, piedra de molino), arreglo de las calles empedradas, arreglo de la casa natal de los Bolíbares (sic) etc. Y de Colombia, nada. ¡Qué vergüenza! No recuerdo qué excusa di a los españoles que me acompañaban para no hacer quedar mal a mi gobierno. Lo que sí recuerdo y que tomé como una salvación, es que dentro de la casa-museo había o hay un cuadro de un cóndor de Obregón y les dije: miren ese cuadro es de un colombiano. Eso fue todo.

El otro pueblo que se debe visitar es Guernika. El 26 de abril de 1937 la aviación alemana con ayuda de los italianos bombardeó a Guernika, apoyando, así, al bando sublevado contra la República, o sea apoyando a Franco. Se dice que los muertos fueron unos 120. No hay claridad absoluta sobre el origen del bombardeo. Unos dicen que fue idea de los alemanes otros sostienen que fue Franco el que les solicitó que lo hicieran.