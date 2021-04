El arzobispo desprogramado

José Miguel Gómez Rodríguez será arzobispo de Manizales. Aunque es bogotano, se crio, educó y ordenó aquí, lo cual permite suponer conocimiento del entorno, incluso afecto por su nueva grey caldense. Por lo tanto, es de esperar que su labor pastoral incluya empatía, en contraste con la frialdad, distancia e indiferencia de sus antecesores.

Su designación representa un ascenso en la intrincada y espinosa jerarquía eclesiástica, lo cual indica que tiene habilidad política. También, cambio de ambiente, no solo climático, porque el de la Diócesis de Facatativá parece ser menos enrarecido que el de la arquidiócesis local.

Pocos pueden darse el gusto de volver a trabajar en la tierra de sus afectos. Menos con la Iglesia Católica, cuya política parece ser desarraigar. Ante tan inesperado giro del destino, monseñor Gómez parecía algo turulato en su primera entrevista. Es comprensible. Desde esa perspectiva debe entenderse su sincera respuesta, de no tener todavía “un programa específico” para su arzobispado.

Como es mi ferviente deseo que su feligresía goce de salud espiritual y su fe no tambalee, me atrevo a sugerir ideas, que el prelado en su sabiduría determinará si son pertinentes o no. Por ejemplo, ser implacable con los curas pederastas. El castigo no es ocultar su falta y trasladarlos en secreto (eso es complicidad… o coautoría), sino desenmascararlos públicamente y colaborar para que los encierren donde no puedan hacer daño. Indemnizar a las víctimas y no dejarlas destrozar por la pública maledicencia.

Proteger los patrimonios de las iglesias de los pueblos, saqueados sistemáticamente por algunos párrocos: cuando no destrozan joyas arquitectónicas, alzan con tesoros sagrados, casi siempre donados. Explicarles que la frase “no dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace la derecha” (Mateo 6,3), no es una patente de corso evangélica para saquear.

Evaluar periódicamente sus conocimientos en teología, cultura general y de sus respectivos curatos. Exhortarlos a preparar las homilías; no es suficiente con abrir un cajón de frases, cada vez más desgastadas y carentes de sentido. Que hablen de la realidad: esto no está para sentarse a esperar una vida eterna incierta, sino luchar para sobrevivir a la realidad cierta de la pandemia y la difícil situación económica de buenas gentes, que esperan ser reconfortadas y estimuladas a no decaer.

Evaluar las vocaciones. Muchos sacerdotes lo son por necesidad y se percibe a la legua. Quienes sí la tienen, ejerzan liderazgo desde el amor, con mensajes claros, directos, reales, útiles.

Erradicar a los curas codiciosos, aquellos que meten uña a los fondos parroquiales o los presupuestos episcopales. A los que agreden a los fieles con palabras indebidas, mensajes de intolerancia y maldiciones. Se justifican con una discutible ira de Dios, cuando son solo pataletas impropias de un religioso.

Hacer lo posible por tener un clero caldense, que ame su tierra y trabaje por su progreso. A los foráneos no les interesa, en especial a los provenientes del vecino del norte.

Siempre tendrá mucho trabajo el arzobispo Gómez, sin contar los aspectos políticos y monetarios inherentes a la caridad cristiana. Todo indica que no podrá dedicarse al turismo financiado con ponchera. Como cierto antecesor suyo que no se fue, pues nunca estuvo.

Deberá demostrar para qué sirve un arzobispo. La Arquidiócesis de Manizales ha funcionado sin uno durante muchos años, de los cuales, los recientes 15 meses ha estado en manos del serio y discreto Efraín Castaño. Merece palio y orla violeta.

***

Addendum: muchos sobrevivientes de covid se quedan con las pipas de oxígeno que les prestan en las EPS. Eso es mala condición. ¿Será secuela del virus o es congénita? ¡Devuélvanlas! No sean tan…