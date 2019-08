Un fétido olor se esparce por los aires de Colombia, más nauseabundo que las atmósferas de Medellín y Yumbo juntas. No proviene de miasmas resecas, ni de busetas manizaleñas, sino de cadáveres putrefactos que se resisten a ser sepultados. Hordas de ratas hambrientas salen de las cloacas y tremebundos endriagos abandonan sus cavernas, donde no entran la luz, la verdad, la honradez ni la ética.

¡Comenzó la campaña electoral! Con su desesperante y vacua verborragia los muertos absorben sesos sin estrenar; los rácanos buscan devorar erarios; los espantos exhalan mensajes del Más Acá. Disfrazados todos de falsos mesías, denuncian corruptelas, ansiosos de hacer lo mismo que sus denunciados: nada, o robar.

En el ‘Halloween’ político desfila lo peor de la condición humana.

* * *

Gabriel Muñoz López: cumplió su jornada el periodista, narrador y presentador manizaleño. Vio pasar 92 febreros y su lúcida longevidad no debe extrañar: sus padres tuvieron un matrimonio de más de 70 años.

Estuvo durante igual tiempo detrás de los micrófonos, y además de prolongada su trayectoria profesional, fue ejemplo de calidad, humana y periodística. Ejerció con dignidad, porque “nunca fui reclamante, grotesco, ni grosero ni vulgar, ni altanero”, decía. Jamás exigió al aire regalos por el Día del Periodista, no se creyó dueño de la verdad, ni desprestigió a sus colegas para ganar audiencia. Como narrador fue mesurado, en la palabra y el tono: ni estupideces repetidas en cada partido, ni chillidos histéricos en el canto del gol.

Su verbo fácil y agradable provenía de las buenas lecturas y la planeación del trabajo. Nunca dejó nada al azar: cada palabra suya tenía contenido. Nada de vacuidades.

Durante medio siglo condujo un programa que ha estado al aire durante 62 años, ‘Así canta Colombia’, los lunes de 12:00 p.m. a 1:00 a.m. Los melómanos debieron volverse noctámbulos para poder disfrutar de buena música radiada, porque la chabacanería la fue arrinconando a horarios indecentes.

Es posible que con la partida de Gabriel Muñoz López mueran para la radio las canciones tradicionales colombianas. Quedan pocos conocedores y crece el desinterés de los patrocinadores. Por eso dolerá más su ausencia.

Se cerró un ciclo de la historia del periodismo, que él supo prolongar contra todo pronóstico.

* * *

Elkin Soto: el manizaleño anunció su retiro del fútbol, de una manera nada acorde con su trayectoria. Se le negó hasta el derecho de despedirse de la afición del Once Caldas en el último partido jugado en Manizales.

Del elenco que conquistó la Copa Libertadores, Soto y Dayro eran los únicos que quedaban en la cancha y, según conocedores, aquel es el más importante futbolista nacido en la ciudad, a la fecha. Sí en cuanto a resultados y recorrido internacional; en cuanto a calidad individual, es parte de un grupo de excepcionales.

De nuevo se demuestra que la gratitud no es una virtud empresarial en el Once Caldas. Ninguno de los héroes de 2004 ha recibido el menor homenaje luego de su retiro. Ni siquiera el profesor Montoya, a quien se prometió un partido de beneficio a raíz de su tragedia.

¿Cómo quieren que la afición tenga sentido de pertenencia, si a sus ídolos los tiran como desechos?

* * *

Territorios confundidos: para su partido del pasado domingo, los futbolistas del Independiente Medellín salieron ataviados con sombrero y poncho, dizque en “homenaje al territorio antioqueño”, dice la noticia. En realidad, el jipijapa que ostentaban es caldense y llegó a Aguadas proveniente de Ecuador. Y el poncho es la adaptación calentana de la manta indígena prehispánica. Ninguno es antioqueño. ¿No es más sensato enorgullecerse con lo propio, así no sea exclusivo?

* * *

Homenaje involuntario: se conmemoraron 75 años de la fundación del Grupo Scout IV Pirsas, del Colegio Mayor de Nuestra Señora. ¿Sabrán los escultistas que Pirsa rinde culto a una de las más poderosas tribus de la nación Umbra, cuyo territorio ocupa hoy Riosucio? ¿Se recordarán los nombres de los fundadores y las razones que tuvieron para denominarse así? ¿Al saber que llevan un nombre nativo prehispánico, se agitarán los genes andaluzo-manizaleños para promover su cambio, por el del conquistador que casi destruye esa tribu?

Como capaces son, no les será difícil saber que fue Gómez Hernández y que en Manizales podrá haber descendientes suyos…