Cinco días después de que los Estados Unidos - ojo, no los estadounidenses - eligieron a Donald Trump como su presidente, el comediante Dave Chappelle salió en el programa Saturday Night Live (SNL) pidiéndole a los ciudadanos que le dieran al mandatario electo “una oportunidad”. Lo dijo en medio del pesimismo de millones que veían con horror cómo se prefirió a una celebridad de reality por encima de Hillary Clinton - una inescrupulosa estadista de carrera - para ocupar la Casa Blanca.

El monólogo de Chappelle en SNL sorprendió a más de uno. ¿Cómo era posible que el comediante afroamericano más relevante del momento y uno de los más influyentes de todos los tiempos pidiera comprensión por un machista, racista, clasista y nada preparado para el cargo? Sus detractores lo culparon de disminuir la tensión que por esos días se evidenciaba en las protestas en contra de Trump en ciudades como Nueva York, Boston, Filadelfia, Chicago, Portland, Oakland; y países como Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Filipinas e Israel. Fue, sin embargo, una reacción sensata. El humorista prefirió la cordura a echarle gasolina a un fuego que desde entonces no para de arder.

Es más, su presentación fue tan relevante en ese momento que en 2017 lo premiaron con un Emmy.

Ahora, pasadas las elecciones regionales, también debemos echar mano de la cordura. No entregarnos al fatalismo por elegir a Carlos Mario Marín Correa como alcalde de Manizales; un tipo impulsivo, reaccionario y, como lo he dicho antes, una potencial inhabilidad andante. Tampoco darnos a la alegría que puede generar la derrota de la maquinaria liberal de Mario Castaño, de la caída del Centro Democrático en gran parte del país y la unción de los santos óleos al yepobarquismo en Caldas (qué dicha ver a Óscar Jaime Tapasco Triviño ¡sin votos!).

Porque no es ni lo uno ni lo otro.

Marín no hizo una campaña sensacional, sí sensacionalista. Apeló a lo emocional y a llamar la atención: desde las camisetas verde neón hasta arrodillarse y rogar por votos el día de las elecciones. Estuvo en la calle, se dejó ver e incomodó a muchos. Mientras tanto, su contendor más fuerte, Jorge Hernán Mesa Botero, se durmió en los laureles que le prometieron el senador Castaño y el partido Centro Democrático, mientras traicionaba su origen conservador. Y así le fue… por voltiarepas.

Hay que esperar a que tome posesión y desearle lo mejor; darle “una oportunidad”. Esta semana Marín se reunió con opositores y amigos pidiendo trabajar juntos por la ciudad. Ojalá arme un grupo de asesores sólido, coherente y con talanqueras. Y, contrario a los que algunos puedan pensar, tener un Concejo con la mayoría en su contra enriquecerá el debate de los temas de ciudad y servirá de control político (que para eso es esa corporación).

Asimismo, no hay que dar por muertas a las maquinarias. Si bien Camilo Gaviria, a la Gobernación, y Mesa, a la Alcaldía de Manizales, se quemaron en las urnas, Mario Castaño - el gamonal que los apoderó y alió con el Centro Democrático - no da por perdidas estas elecciones. Su alianza política ganó en once de los 27 municipios de Caldas. Es mayoría en la Asamblea y en el Concejo de la capital caldense. O sea, está lejos de estar muerto.

Y la victoria de Luis Carlos Velásquez Cardona a la Gobernación no es un triunfo de la “independencia”, como él lo señaló ayer en LA PATRIA. Si hay alguien que debe favores es él: al partido de la U, que le aportó unos 27 mil votos; a Cambio Radical, pues tuvo la bendición de Germán Vargas Lleras; y, sobre todo, a Mauricio Lizcano y Luis Guillermo Giraldo. Dos manzanillos que creíamos en vías de extinción, pero que ahora tienen el efecto Lázaro.

Cinco meses después de haber dicho que Trump merecía “una oportunidad”, Chappelle dijo en público que se arrepentía de haber pedido “una oportunidad” por un sujeto de “retórica repugnante”. Esperemos, pues, que en unos meses no estemos arrepentidos por darnos esta oportunidad de cambiar.