Terrible llegar a una edad en la que varios de los candidatos a alcaldías y gobernaciones son menores que uno. A duras penas llevo mi vida, no sé qué será de mí en una semana y ellos quieren administrar el destino de una región por cuatro años. Admirable. Es como si lo tuvieran todo solucionado, que conocen las respuestas a las inquietudes de cientos de personas, que tienen sacarnos de este atolladero es sencillo. Que son altruistas.

Pero entonces unos los escucha en los debates, en los foros, en las entrevistas que no fueron organizadas por su jefe de prensa y todo se va al carajo. Están tan o más perdidos que uno, pero tienen delirios de grandeza. Una falsa seguridad alimentada por ver sus caras en vallas enormes o en los costados de un bus teñido de hollín.

Esta semana los tuvimos en televisión y no fue fácil verlos dar palazos de ciego. Sobre todo a los más jóvenes. A Carlos Mario Marín, candidato del Partido Verde a la Alcaldía de Manizales, se le notaba que estaba fuera de su zona de confort, que es la calle y los espacios donde el histrionismo y la alharaca son necesarios, como el Concejo. Su propuesta para mejorar la movilidad - una ciudad llena de cables aéreos, buses eléctricos y bicicletas - es bonita, un sueño, más es inviable.

Es ir en contra de los intereses de la mafia de los transportadores de Manizales, que ponen muchos votos. Porque el sistema de cable aéreo es para trayectos largos en una ciudad donde la gente acostumbra hacer desplazamientos cortos y, además, el gobierno nacional no está “obligado” a aportar el 70% del costo de este sistema, como lo dijo Marín, basándose en la Ley 310 de 1996. Y poner a pedalear por estas lomas a una población que, según el DANE, es el segundo departamento, después de Quindío, con mayor índice de envejecimiento en el país, es cruel.

Por su parte, Andrés Felipe Betancourth - mucho más aplomado que Marín - le dio un protagonismo innecesario a sus contrincantes. Sobre todo al candidato de ese sancocho de partidos que es Jorge Hernán Mesa. Por querer lanzarle dardos hizo que este godo yepista transformado en liberal aupado por Mario Castaño brillara con intervenciones simples y de cartilla. Mesa es un perro viejo y solo lo noté incómodo cuando Jorge Hernán Yepes - el más serio de todos - lo fustigó por traicionar al Partido Conservador, su casa de toda la vida.

El debate con los candidatos a la Gobernación que se realizó en la Universidad de Manizales estuvo más animado. Entre Luis Carlos Velásquez y Camilo Gaviria, los jóvenes de la terna al cargo, se sacaron los trapos al sol. El primero le dijo al candidato del Centro Democrático si se sostenía en que algunos personajes que apoyan su campaña - particularmente el alcalde Octavio Cardona - eran “mafiosos”, como los calificó hace cuatro años a través de Twitter. Y el segundo respondió al traer a colación si las cabezas del Partido Verde se sentirían orgullosas de saber que el excongresista Mauricio Lizcano, investigado por la Corte Suprema de Justicia por su presunta responsabilidad en el Cartel de la Toga, lo está apoyando.

Y Ángelo - Ányelo, Ányellow… como se quiera llamar para no escucharlo quejarse - Quintero apeló a su trayectoria como funcionario público solo para dejarnos claro que tiene experiencia y amigos.

El mejor momento de ese debate fue cuando Camilo Gaviria dijo: “la única forma de salir del bosque, si está perdido, es reconociéndolo”. Él está perdido si a estas alturas todavía no reconoce que quienes lo montaron en esta vacaloca de ser gobernador son personajes cuestionables. Gente cuyas finanzas no son claras, que tienen amistades con intereses oscuros y un partido político anacrónico y dictatorial como lo es el CD. Puede que sea joven, pero en la tarima - con ese discurso lambón y amañado - se veía más viejo que cualquier otro candidato en contienda.

Al final de esos encuentros se evidenció lo que todos pensamos: todos los candidatos, tanto de Gobernación como para la Alcaldía de Manizales, son más de lo mismo. Son tan iguales que los cuatro que van por la Alcaldía se vistieron de pantalón marrón claro y blazer azul oscuro para salir en televisión. Y los que estuvieron en la Universidad de Manizales no salieron del jean y la camisa blanca.