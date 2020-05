¡Estamos hartos!

Se llama Indira Palomeque Palacios y vende sus pescados en una chaza del barrio Alameda Reyes de Quibdó (Chocó). Ella descargó su rabia ante la cámara y el micrófono de Noticias Caracol porque, si bien no se está muriendo de hambre, las deudas la tienen agobiada. Teme que un gota a gota llegue y la acuchille. Si no es el cobradiario, es la Policía quien a las 4:00 pm le cierra el sitio y le pone un comparendo. La misma autoridad que, por cuestiones del coronavirus, evita que la gente llegue a este sector que queda a seis cuadras del malecón del río Atrato y es conocido por la venta de frutas frescas del Pacífico. En su angustia pide a gritos soluciones al gobierno local: “¡Estoy aburrida, harta, porque me voy a enloquecer!”.

El video de la angustia de Indira se hizo viral en las redes sociales y pronto algunos se ofrecieron a ayudar. Los primeros fueron los de la cadena de supermercados Confirmax, que le ofrecieron a la vendedora un mercado completo para todo un mes. Víveres a una mujer que debe botar a la basura los alimentos que no vende porque no hay clientes que le compren. “Yo no necesito mercados, yo no me estoy muriendo de hambre, las deudas son las que me tienen con dolor de cabeza”, indicó la mujer a Blu Radio.

El comediante estadounidense Bob Hope dijo: “Un banco es un sitio que te prestará dinero si les demuestras que no lo necesitas”, y así es como funciona este sistema: las ayudas van dirigidas a quien no las requiere. Ejemplo, doña Indira.

Este caso de desesperación en el Chocó se conoció el mismo día en que la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, decía ante los medios de comunicación que no debíamos “estar atenidos a ver qué hace el Gobierno”. O sea, vivir a costa de los demás, en este caso, el gobierno del presidente Iván Duque. ¿De verdad alguien quiere vivir de este personaje? ¿De alguien que saca plata destinada para la paz de este país para gastarla en mejorar su imagen en las redes sociales?

Todo lo anterior evidencia que no sabemos escuchar. En ningún momento doña Indira pidió plata, ni al Gobierno ni a nadie; ella pidió soluciones a su rabia por no poder vender su pescado. Un acto mucho más digno que el de Anko van der Werff, presidente ejecutivo de Avianca Holdings, que la semana pasada sí pidió directamente ayuda económica al gobierno de Colombia, a pesar de que ellos no tributan en este país. Además, los ingresos de este CEO holandés rondan los USD $150 mil ($590 millones), de acuerdo a la escala salarial de payscale.com; mientras que las deudas de Indira son de $6 millones.

Entonces uno ve esto y se pregunta quiénes son los atenidos. ¿Serán los pescadores que madrugan a buscarse el sustento diario y venderlo en plazas de mercado, exponiéndose a cobradores, abusos de autoridad y olvido estatal? ¿Serán los congresistas que devengaron poco más de $30 millones mensuales - entre febrero y abril - sin sesionar y que ahora se reúnen desde sus casas vía Zoom? ¿Serán los empresarios, que están saltando matones para poder pagar nóminas, sostener sus negocios y pagar impuestos? ¿Serán las multinacionales que se mudan a paraísos fiscales o los políticos que al presentar su declaración de renta la Dian les queda debiendo a pesar de que tienen millonarias inversiones en proyectos de finca raíz, como es el caso de la vicepresidenta? ¡Ah, cierto! Es que queda mal poner en la declaración de renta que el negocio se hizo con un narcoparamilitar conocido como Memo Fantasma.

Sí, es de aporofóbicos llamar “atenidos” a los colombianos en momentos en los que se pasan apuros económicos por culpa de la covid-19 y el encierro. Sobre todo cuando quien lo dice vive del erario. Marta Lucía Ramírez y los de su calaña deben recordar que son servidores públicos, que no es lo mismo que servirse del público. Además, quién más atenido que un presidente que se sabe la talla de Crocs de su amo, pero desconoce el salario de un panadero (dizque $2 millones mensuales, ¡ja!). Son esos actos, es ese trato, es el no escuchar lo que pedimos, los que nos tienen hartos, como grita Indira Palomeque Palacios, y a punto de enloquecer.