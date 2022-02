Los portazos de Ingrid

Ampliamente conocidas son las pataletas de Ingrid Betancourt, como lo han sido también sus portazos. Terminada su carrera en la Escuela de Altos Estudios en París, aterrizó a sus 33 años apoyando la candidatura liberal de Ernesto Samper en 1994, logrando una curul en la Cámara de Representantes con 16 mil sufragios obtenidos en una bien lograda campaña que, para la época, produjo toda clase de comentarios, a favor y en contra, al repartir condones por las calles de Bogotá, no como método anticonceptivo, sino para blindarse contra la clase dirigente a la que definía como el sida de la sociedad.

Obtenida la nacionalidad francesa por su matrimonio con Fabrice Delloye, se divorcia en 1990 después de 10 años de dicha relación. Casada en segundas nupcias con Juan Carlos Lecompte en 1997, se retira del Partido Liberal para fundar su propio partido Verde Oxígeno y ser elegida al Senado en 1998 con más de 150 mil votos, acusando a los liberales de mantener “unas relaciones vergonzosas con los delincuentes del país”. Fue la más alta votación, obteniendo dos curules, la de ella y la de la periodista caleña Margarita Londoño, ya desaparecida.

A solo un mes de iniciado el período de sesiones, Margarita tuvo los primeros roces con Ingrid, quien la obligaba a tomar decisiones en contra de su voluntad y condenándola, finalmente, al escarnio público por no hacer lo que ella le indicaba, hasta exigirle púbicamente en una rueda de prensa la renuncia a su curul. Ese mismo año apoyó a Andrés Pastrana a la presidencia, obteniendo en las elecciones de 1999 la alcaldía de San Vicente del Caguán, municipio de la “zona de distensión”, habilitada para las conversaciones con las Farc, la cual quiso visitar para apoyar a su alcalde, siendo contactada por los militares quienes le advirtieron del inminente peligro del viaje, recomendación que desoyó, razón para que le hicieran firmar un documento en el que aceptaba que viajaría por su cuenta y riesgo.

Según testimonios castrenses, Clara Rojas, su jefe de campaña, le propuso posponer el viaje por los peligros que corrían. Esta, antes, por el contrario, la presionó para que la acompañara. De su imprudencia, bien conoce el país, al igual que de su rompimiento de amistad con la fiel Clara Rojas, a la que despreció y dio trato cruel durante el encierro. Después de casi siete años de cautiverio, liberada en la impecable “Operación Jaque”, decide abandonar el país rumbo a París, no sin antes decir: “Francia es mi casa”. Sin mayores miramientos, desde París, decide demandar al Estado Colombiano por 6,5 millones de dólares (más de $15 mil millones) responsabilizando al Gobierno de su secuestro y al presidente Pastrana por no haberla transportado en un helicóptero del Ejército.

Ya el pasado 4 de enero, Ingrid logró que un juez federal de Estados Unidos ordenara a las Farc pagar a su hijo una indemnización por su secuestro, de 36 millones de dólares, ($140 mil millones). Pocas horas antes de cerrarse el plazo para la inscripción de listas al Congreso, Ingrid dio un ultimátum a la Coalición Centro Esperanza para que su sobrina Anastasia Rubio fuera la cabeza de lista de Cámara por Bogotá, “o si no me voy”, desplazando a personas con méritos en la misma, siendo, no solo desconocida, sino poniendo en peligro su elección.

Ahora, ha dado no solo un nuevo ultimátum, sino que le ha dado otro portazo a la Coalición Centro Esperanza al renunciar a ella, anunciando nuevamente su candidatura independiente, apoyada por su partido Verde Oxígeno. Vuelve pues, con su calculada estrategia, en contra de la corrupción, a embolsillarse la platica de la reposición de los votos, para luego largarse nuevamente para “Francia, su casa”. Y hay quienes le siguen comiendo cuento a esta paracaidista profesional. Esa es Colombia.