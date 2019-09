En mes y medio serán las elecciones. He visto candidatos en vallas, afiches, volantes, camisetas y foros. Han hablado del centro histórico, emprendimiento, turismo, transporte... temas importantes que, sin embargo, aún no despiertan mi emoción. Quizás es porque, como escribí hace poco, las campañas me parecen un performance en el que los aspirantes actúan como candidatos, pero quienes dirigen la obra ya conocen el final.

Los grandes titulares del proceso electoral no me permean. Se habla de la desconexión entre medios y gente pero creo que es mayor la distancia entre candidatos y electores, al menos con votantes como yo: de las 18 horas que permanezco despierta, dedico apenas minutos a temas proselitistas, signados por mi desconfianza. El resto del tiempo deshojo margaritas, me maravillo con mi hija, pienso en mi trabajo, mi estudio, las tareas pendientes y el milagro de tener una ocupación que disfruto y aprecio. Charlo con compañeros de oficina y estudiantes, con el que pide ayuda para conseguir puesto y con el que ya se ubicó. Paso ratos en Twitter, Netflix y Spotify, chateo con desconocidos, voy a restaurantes, bares, a terapia, hablo de sexo, mentiras y videos y leo tanto como puedo (mi último deleite fue Ordesa, de Manuel Vilas). Pienso en mis deudas, mi amiga convaleciente, mi papá, el paseo venidero. Me sorprendo escribiendo un poema, el segundo en 20 años. En medio del tráfago vital, cuando los candidatos hablan oigo ruido: me interesa la política, pero no me conecto con estas campañas.

Algunos verán en estos titulares mínimos del noticiero de mi vida privada un desborde de liviandad y egoísmo. Puede ser, pero las cosas trascendentes me ocurren de puertas para adentro. Las últimas elecciones solo me han traído desengaños. Me protejo en mi refugio para que la decepción que viene duela menos.