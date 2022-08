Hace unos meses mi papá —que nunca opina sobre lo que publico, porque pensamos muy distinto— me dijo: “¿Por qué no escribes una columna sobre la vía a Medellín? Imagínate que A y J se demoraron 9 horas este fin de semana”.

Anoté el tema para cuando llegara el día y ahí quedó hasta el viernes 5 de agosto, cuando mis papás viajaron con un grupo de amigos y se gastaron 10 horas entre Manizales y La Pintada. Salieron a las 5:00 a.m y llegaron a Medellín a las 8:00 p.m.

¿Qué pasó? El problema radica en eso: en estar horas parqueado en una carretera, con una fila de carros adelante y otra atrás, muchas veces en tramos sin señal de celular, con pocos restaurantes porque ya tumbaron casi todos los que había al borde de la vía, y no encontrar quién dé información confiable sobre lo que ocurre. El peaje lo cobran con rigurosa puntualidad, pero nadie advierte que más adelante hay un bloqueo que va para largo. Ese día Invías dijo en el #767 que había “cierre total por pérdida de banca en la vía entre La Pintada-Primavera”, pero cuando llamé a Pacífico Tres me dijeron que eran los pare y siga habituales y que tuviera paciencia porque en cualquier momento daban paso. Después de 10 horas de paciencia mis papás y sus compañeros de odisea lograron cruzar el paso malo, que en realidad era un paso pésimo a un solo carril, pero el trancón no se debía a pérdida de banca.

Leo una nota de La Patria del 19 de diciembre de 2019: “En noviembre del 2020 estarían listas obras de Pacífico III”. Me imagino que el covid-19, la guerra de Ucrania, la viruela del mono, el fenómeno del niño o de la niña, el huracán que arrasó con Providencia, la trepada del dólar, el fracaso de Aerocafé y la elección de Petro sirven de excusa para justificar este retraso de dos años. Tengamos paciencia.

Llevo mucho tiempo planeando ir a Santafé de Antioquia, pero las ganas de puebliar me duran hasta que pongo Waze: en este instante la aplicación me indica que tardo 7 horas y 35 minutos en llegar desde Manizales. Tengamos paciencia. Lo mío es puro antojo de pasear, pero pienso en un enfermo de urgencias, en los que se desplazan todos los fines de semana a Riosucio, Supía o Marmato, en los campesinos que tienen que sacar sus productos, en las empresas que transportan carga entre Manizales y Medellín. Supongo que cuando terminen la vía va a quedar muy buena, aunque ninguno de los que hoy exige pista larga para Aerocafé pidió doble calzada entre La Felisa y La Pintada, cuya obra se limita a una rectificación de curvas. Me pregunto si alguien habrá calculado el valor que nos representa en pesos, en negocios perdidos y en nivel competitividad el haber duplicado el tiempo de viaje entre Manizales y Medellín.

Por lo pronto un indicador sencillo: el tiquete por Easyfly para viajar hoy 14 de agosto de La Nubia a Medellín está en $637.250, solo ida.

Ni hablar de las vías departamentales. Fui al Valle de La Samaria, en San Félix, y el potencial turístico de ese bellísimo bosque de palma de cera no merece una trocha así: imaginen una vía estrecha, curva, empantanada, con un charco de dudosa profundidad y un derrumbe al lado. Así están varios tramos de los 6 km. destapados para llegar a San Félix, pero también antes de llegar a Salamina y entre Aranzazu y Salamina. Ilusa yo que sueño con el día en que pavimenten la vía a Pácora, cuando la tendencia es tener carretera destapada de Neira hacia el norte.

Regreso a Manizales y me recibe el colapso vial por las obras para tapar huecos, que se adelantan al mismo tiempo en varias avenidas, en una ciudad sin rutas alternas. Ante la evidente falta de planeación el alcalde publica un video chabacano, en el que pide que tengamos la paciencia que a él le falta: a los críticos por el bloqueo vial y el desgobierno él los bloquea en Twitter.

Vivimos sin buenas vías, carreteras, autopistas ni aeropuerto, pero eso sí: tengamos paciencia.