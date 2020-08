Ser la vieja esa

En octubre cumpliré 46 años. Óscar Wilde dijo que “una mujer que revela su edad es capaz de cualquier cosa”, pero yo no soy así: hay muchas cosas que me dan miedo, fastidio o pereza. Sin embargo no tengo motivos para ocultar la edad, con el esfuerzo que me ha costado cada cana y cada arruga.

Quiero seguir los pasos del poeta Nicanor Parra, quien murió a los 103 años, así que no he llegado a la mitad de mi vida. Me siento llena de energía, pero he oído la frase: “las empresas no contratan a mayores de 40” y conozco personas a las que el mercado laboral envejeció con antelación; profesionales fantásticos arrinconados por la insolencia de compañeros más jóvenes, que confunden experiencia con anquilosamiento.

En una sociedad que exalta a la juventud y confina a los viejos, o los infantiliza diciéndoles “abuelitos”, me pregunto a partir de qué momento encajo en el concepto “vieja”. Cuando era niña los viejos eran mi abuelita y los presidentes. Mi abuela murió a los 67 y en cuanto a los gobernantes Iván Duque cumplió ayer 44, el gobernador Luis Carlos Velásquez tiene 34 y el alcalde Carlos Mario Marín 28. Durante una época me sorprendían estudiantes que nacieron después de la Constitución del 91 y ahora casi todos son de siglo, lo que me convierte en alguien del siglo pasado: un fósil. Según la web population.io el 70% de la gente es más joven que yo.

Pero además soy mujer y entonces sé que hay quienes usan el término “vieja” con tono despectivo: me lo han escrito en redes sociales. Por eso cuando en la instalación del Congreso la vicepresidenta compartió un video en el que se oye al presidente referirse a la senadora Aída Avella como “la vieja esa”, me identifiqué con ella. Siempre habrá alguien más joven que se refiera a uno con esos términos. A cualquiera de nosotras le puede pasar. Y en cuanto a los que hablan así, tranquilos: les recuerdo que en este momento son dos minutos más viejos que cuando empezaron a leer este texto.