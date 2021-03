Reiterar lo que ellas escribieron hace un siglo

Mañana es el Día Internacional de la Mujer y podría reproducir aquí la columna que escribí hace tres años o cinco: presidente, gobernador y alcalde siguen enredándose para explicar cómo cumplen la ley de cuotas que en realidad incumplen, y no hay quién ejerza control porque a nadie le importa.

Hace dos semanas salió el índice departamental de competitividad y Caldas ocupó el puesto 33 en la brecha de participación laboral entre hombres y mujeres. Lo grave no es ni siquiera ese último lugar, sino lo que le oí a un presidente gremial: “en la ciudad hay más mujeres que hombres y en las universidades también, así que ahí vamos avanzando”. Si no comprenden el problema no trabajarán en la solución.

Hace casi dos años escribí sobre un programa de Telecafé que dedicó dos temporadas a resaltar 26 talentos regionales y todos los personajes elegidos fueron hombres. No contentos con eso ahora sacaron el libro: se llama “Huellas imborrables del talento caldense”, fue editado por la Secretaría de Cultura y trae la portada 20 rostros masculinos y ni una sola mujer. Es decir: otra vez los recursos públicos reforzando el patriarcado.

En fin. En vez de repetirme prefiero compartir lo que escribieron quienes me precedieron. Estoy investigando sobre mujeres que publicaron literatura en la prensa caldense hace un siglo y lo que he encontrado es que ni fueron tan pocas ni estuvieron tan calladas. En los periódicos salieron cuentos, poemas, crónicas e incluso novelas de autoras locales como Blanca Isaza de Jaramillo Meza, Uva Jaramillo Gaitán, Belisa Botero, Chila Molina Salazar o una poeta manizaleña que firmaba como “Elvira de Montemar” y cuya identidad no he podido hallar, entre otras.

En una entrevista de 1926 le preguntaron sobre feminismo a la escritora tolimense Luz Stella: “como yo lo entiendo, está resumido en esta frase: ampliar a la mujer moderna el estrecho círculo «casero» en que encerraron a nuestras madres”. Sobre cómo debe ser la educación de las mujeres dijo: “un poco más amplia, sin tanto prejuicio tonto... (¿Sabe que me asfixia el reducido espacio en que tenemos que movernos?) Hay que enseñar a la mujer a pensar. Que se acostumbre a no depender en absoluto del hombre, que pueda ganar Ia propia subsistencia. Que sea una mujer de acción”.

“Confidencias” es el título de un curioso texto de Uva Jaramillo Gaitán publicado en 1926, en el que habla de las preocupaciones de las solteras y las casadas. En su relato las primeras anhelan “¡pertenecer a un hombre para siempre! ¡Viajar con él, sufrir y gozar con él, presentarse en sociedad haciendo alarde de felicidad! No merecer el epitafio mortal de solteronas”. En contraste, las casadas dicen: “el marido no es como el novio que estaba siempre a nuestro lado haciendo alarde de querernos mucho. ¡Nada! ¡Cuántas veces quisieran no tenernos cerca!... ¡No saben las solteras el precio de la libertad!”.

La misma autora escribió en “El campanero” algo que ahora encaja dentro de las nuevas masculinidades: “El hombre que deja correr el llanto por amor o dolor en el alma, se dignifica”.



En “La ciega”, un cuento de Enriqueta Angulo, un personaje le responde a quien habla mal de las mujeres: “siempre que oigo hablar a un hombre como tú hablas, le compadezco, pues se me figura que es tan desgraciado que no sabe apreciar el mérito de la mujer, o que, no habiendo sido amado por ninguna, se venga de todas ridiculizándolas”.

En “Limosna de vida” Paulina de Cubides narra un embarazo no deseado; en “Cuentos de la montaña” Blanca Isaza de Jaramillo Meza muestra a una mujer golpeada por su esposo, en “Un caso por otro...” Lydia Bolena cuenta un feminicidio y en el poema “El delantal” Belisa Botero habla de un piropo que es un acoso callejero: “Y aunque voy muy lejos siento que me mira”.

Hace 100 años, hace cinco y hoy las mujeres usamos distintos recursos para hablar de temas similares. El reclamo por la equidad de género sigue siendo vigente, necesario y justo. En el Día Internacional de la Mujer hay que insistir en esa exigencia.