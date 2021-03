Los impuestos, los nuevos ricos y los intocables

En febrero Margarita Rosa de Francisco publicó la columna “Dilema ético” en la que escribió: “¿Cómo no pensar en personas más innombrables que “el innombrable”, dueños de todo el país, que financian las campañas de presidentes como el que hoy nos malgobierna? ¿Cómo no empezar a gritar que no es “el que diga Uribe”, sino el que diga el más innombrable e intocable de todos, ese que alguna vez se ufanó de mandar a confeccionar leyes a su medida?”.

La columna fue contestada en la misma edición de El Tiempo por Luz Ángela Sarmiento, hija del innombrable que no toleró que en el periódico que alguna vez fue de la familia Santos y desde 2012 pasó a ser suyo opinaran así sobre él. Fue la última columna de Margarita Rosa y con su silencio perdimos los lectores.

Traigo a colación el calificativo “intocable” y las “leyes a su medida” ahora que se discute (¿se discute?) la tercera reforma tributaria de Iván Duque, quien se hizo elegir con el eslogan de “menos impuestos, mejores salarios” y el aval de los innombrables uno y dos.

En 2016 el entonces senador Duque dijo en el Congreso: “IVA en bienes y servicios como artículos de aseo personal, aseo para el hogar, electrodomésticos y vestuario en una economía en su gran mayoría informal va a generar más incentivos a la informalidad y va a tener efectos regresivos en las familias de más bajos ingresos y en la clase media emergente”. Cinco años después Colombia sigue siendo informal y el efecto del IVA es idéntico. Lo que cambió fue que Duque pasó de la oposición al poder y sufrió una metamorfosis de criterio similar a cuando publicó la columna “Los pecados de Uribe” y luego empezó a llamarlo “Presidente eterno”.

En otra ocasión escribí que el estupro electoral consiste en prometer para ganar y después de haber ganado incumplir lo prometido. El presidente Duque olvidó lo que prometió como candidato del Centro Democrático y ahora extenderá el IVA y hará que más personas declaren y paguen renta. ¿Quiénes? Los ricos. ¿Cuáles? Los que ganan 2 millones al mes.

Si usted gana eso y no se considera rico está atrás de noticias. Hace dos años el Dane y Planeación Nacional dijeron que el 61,5% de los hogares colombianos gana un salario mínimo o menos, mientras que solo el 10% gana más de 5 salarios mínimos. Según el Dane a estas familias “les alcanza para estar en la cumbre de la pirámide de riqueza”. La bienvenida a este selecto club de nuevos ricos que pagan arriendo, viajan en bus y viven con la tarjeta de crédito al límite consiste en ponerlos a pagar renta, si ganan más de 4 millones, y a declarar, si reciben más de 2.

Dirán que ricos de verdad son Sarmiento Angulo, Ardila Lülle y compañía. De ellos nos separa una brecha de muchos ceros en la cuenta bancaria pero lo que los ubica en una categoría distinta es que tienen además (y por lo mismo) inmenso poder. Por eso logran que el Congreso hunda los gravámenes a las bebidas azucaradas, que afectarían el negocio de Postobón y los ingenios azucareros, o que paguemos con nuestros impuestos obras como el puente caído de Chirajara, cuyo contrato fue adjudicado al Grupo Aval, o los retrasos en la Ruta del Sol por los líos con Odebrecht, cuyo principal socio fue también el grupo de Sarmiento Angulo.

Con su poder logran además que en cada reforma tributaria les aprueben o conserven exenciones fiscales y deducciones, incluso sobre bienes improductivos, cuando en una crisis como la actual la urgencia es estimular la generación de empleo.

Para tragarse este sapo Duque promete devolver el IVA a las familias pobres. Populismo puro y duro –como el que tanto critica el gobierno cuando mira el ojo ajeno– pero además mentiroso: Salomón Kalmanovitz explica en El Espectador que “el Gobierno no les ha devuelto a la mitad de esos hogares (2 millones) ninguno de los subsidios que les ha ofrecido, ni les ha depositado dinero en cuentas bancarias que no tienen”.

¿Y la austeridad? de qué me hablas, viejo.

¿Y la evasión y la elusión? bien, gracias.

¿Y la corrupción? divinamente.