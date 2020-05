La cultura local no se deja confinar

“Cuando pasó lo del volcán me llamó un periodista a las 6:00 a.m. La ciudad estaba llena de ceniza y el festival comenzaba dos días después... Me preguntó qué haríamos y le respondí: vivir bajo el volcán”.

Eso me dijo esta semana Octavio Arbeláez Tobón cuando hablamos sobre el próximo Festival Internacional de Teatro de Manizales: “nuestro compromiso es tratar de contribuir a que la vida siga y que siga de manera amable, o por lo menos querible. Que el concepto de “normalidad” tenga en cuenta lo bello y el teatro es belleza. Por eso el festival se hará, grande o pequeño, con mucho o poco dinero, pero se hará porque la ciudad no puede morir”. Mientras empezamos la octava semana de aislamiento hablando monotemáticamente de desempleo, crisis, recesión, enfermedad, ventiladores, EPS y muerte, Octavio trabaja para garantizarnos la cita anual con el teatro y el otro Octavio hace lo mismo para el encuentro con los libros. A finales de julio tendremos la versión 11 de la Feria del Libro. “Será virtual, durante 6 o 7 días”, me contó el escritor Octavio Escobar Giraldo. Ya están armando la programación y la lista de autores invitados. Tendrá un alcance extendido, gracias a la virtualidad, y ofrecerá no solo encuentros entre escritores y lectores sino también conversaciones informadas y amenas sobre temas de cultura en su más amplia concepción.

Otra que sigue firme es la edición 11 de la Feria Internacional de Cine de Manizales Ficma, que se celebrará del 26 al 30 de agosto. “Vamos con un componente digital y otro físico. Estamos revisando opciones que nos permitan hacer un evento diferenciador”, me explicó su directora Viviana Castro.

De las cosas maravillosas que tiene el periodismo es la reportería. Uno habla con la gente, pregunta, escucha y se sorprende porque lo que las fuentes dicen muchas veces dista de lo que uno supone. Esta semana quise averiguar por la suerte de los eventos culturales que me son más queridos, temiendo que la epidemia de miedo y pesimismo los hubiera contagiado, y me encontré con un compromiso férreo con el público, en el que la palabra “cancelado” no es una opción.

Otro espacio de mis afectos es Leo Libros. Su librero Leonel Orozco me contó: “desde luego no es lo mismo. Hay librerías que han cerrado por los costos elevados de nóminas, arrendamientos... pero yo espero seguir dando la pelea porque llevo 45 años en esto, es mi pasión y aquí moriré”. La pelea la está dando con domicilios, como otras librerías: “nosotros dependemos de colegios y universidades y eso está frenado, pero estoy muy satisfecho con la respuesta que ha tenido Manizales con la lectura porque me han pedido libros para niños, clásicos... vendimos todo el “Ensayo sobre la Ceguera” y también agotamos los tres títulos de Harari”.

Esto que narro ya lo sabía María Virginia Santander, quien lleva 34 años dirigiendo Quehacer Cultural. Le pregunto por el periódico, que circula cada mes pero desde marzo solo está en la web y me comenta: “Quehacer sigue muy activo porque la cultura está viva. Hay muchas actividades y además los colaboradores siguen escribiendo y aportamos entrevistas con distintos personajes sobre la situación de la cultura”.

Actores en escena, Punto de partida y Los chicos del Jardín están presentando teatro y títeres en vivo a través de Internet; el Festival Internacional de la Imagen será virtual; la Orquesta Sinfónica de Caldas nos regaló un concierto en línea y hay una oferta de charlas y conferencias superior a la que teníamos en la prepandemia. Los artistas siguen activos, inquietos y creativos. Solo me falta que Juan Sebastián Bar se invente algún tipo de telepresencialidad, para poder brindar por los esfuerzos culturales que sobreviven y renacen a pesar de la informalidad, la precariedad laboral, la incertidumbre económica y las promesas fallidas de la economía naranja.