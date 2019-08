Tengo exalumnos y amigos cercanos a Telecafé y quizás por el cariño que les guardo engaveté una columna que empecé a escribir hace años. En ese entonces tomé apuntes sobre la debilidad y lentitud del canal para incursionar en plataformas digitales; el absurdo de tener modernas unidades móviles parqueadas en el garaje, porque se utilizaban solo para venta de servicios y no para fortalecer la parrilla habitual de programación (no sé si aún sea así); la anacrónica forma de elección del gerente, con una rotación entre departamentos que recuerda al Frente Nacional; los ruidos ocasionales sobre contratación; la confusión entre TV pública y TV al servicio de los jefes políticos; la floja calidad de los noticieros y el rating cercano al margen de error.

Archivé la columna por mi red de afectos y también porque trabajé tres años en un canal regional y sé lo difícil que es producir contenidos de calidad e interés público, que la gente compara con los de canales privados de enorme músculo financiero, cuyos empleados se pueden dedicar a hacer televisión, y no informes para las contralorías y demás ías.

Si escribo hoy sobre Telecafé es porque esta semana empezó la segunda temporada de la serie Personajes del Eje, sobre 13 nombres “que ayudaron al desarrollo de Caldas”. No está bien que se llame Personajes del Eje y excluya a Quindío y Risaralda, pero el punto no es ese: los elegidos son todos muy ilustres, pero entre ellos no hay ni una sola mujer.

La ausencia de mujeres no me causó sorpresa. Como dice Ana María Mesa y como escribió María Carolina Giraldo en LA PATRIA en 2016: “El feminismo no llegó a Caldas”. Para ayudar a que algún día llegue, este lunes escribí en Twitter sobre la selección de los 13 varones y Telecafé me replicó que en los documentales sí hay presencia femenina: “voces de todas las mujeres que son esposas, hermanas e hijas de estos destacados hombres”.

La respuesta tampoco me sorprendió. Está muy arraigado en el pensamiento de muchos (y de muchas) que el rol natural de las mujeres no es autónomo y se limita al lugar que ocupan en su familia. Es vieja la desafortunada frase “detrás de cada gran hombre hay una gran mujer”, que reafirma que nuestro papel estar detrás, en un discreto lugar.

Ante las críticas que le llovieron a Telecafé (gerenciado por una mujer) por su burda respuesta, el canal se retractó del trino y explicó que ha producido series como Cimarrona, Corazón Violeta, Café Mujer, Cafeto Cartonera y Las Ausentes que, según ellos, resaltan lo femenino.

Esta segunda respuesta me parece interesante porque se retractan del trino, pero no del criterio de selección de personajes para la serie y deja entrever una especie de compensación. Es como si dijeran: “ya hicimos series sobre mujeres y entonces no hay problema en hacer una que las excluya”. Una serie financiada con recursos públicos de Telecafé y la Autoridad Nacional de Televisión, en la que ninguno de los filtros de revisión advirtió la grosera segregación, que además no es la primera vez que ocurre: la anterior temporada, con otros 13 personajes de Caldas, tampoco incluyó mujeres. La serie va 26-0.

Un canal de televisión pública no puede fomentar las discriminaciones. El Estado subsidia la televisión pública por su labor social: ser la pantalla que refleja identidades culturales, construye memoria, educa, debate temas de interés público y promueve la inclusión, la pluralidad, la diversidad y los valores democráticos que permiten construir una sociedad más justa y equitativa.

En medio del debate varios twitteros sugirieron destacar nombres de mujeres del Eje. Menciono algunos de los propuestos: Agripina Montes del Valle, Maruja Vieira, Carmelina Soto, Blanca Isaza, Uva Jaramillo, Dominga Palacios, Albalucía Ángel, Claudina Múnera, Beatriz Helena Robledo, Fátima Vélez, Lucy Tejada, Judith Márquez Montoya, Beatriz Echeverri, Margoth Márquez Rojas, Maripaz Jaramillo, Oliva Manchola, Livia González, María Teresa Hincapié, Amparo Grisales, María Isabel Baena, Sofía Gómez Uribe, Ana María Giraldo, Clara Juliana Guerrero, Fanny González, Ángela María Robledo, Pilar Villegas de Hoyos, Beatriz Londoño de Castaño, Otilia Salazar de Estrada, Dilia Estrada, Dolly Montoya, Concepción Ruiz de Arango, Mercedes Berrío, Catalina Dunoyer, Gabriela Botero, Sara Victoria Alvarado, Francia Restrepo, Mélida Restrepo de Fraume, María Cristina Palacio y Gloria Marulanda. La lista sigue. Me detengo en el nombre 39 porque con ellos harían tres temporadas de la serie. Si muchos no tenemos información sobre ellas es porque han tenido poca visibilidad.

Ojalá Telecafé comprenda el daño que causa al replicar en sus producciones audiovisuales prejuicios patriarcales. Infortunadamente hasta ahora el machismo ha sido pura expresión de lo nuestro.