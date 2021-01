Elecciones, vacunación y logística

A raíz de la vacunación contra el Cóvid-19 he pensado mucho en las elecciones, pero no precisamente por la ineptitud de nuestros actuales gobernantes (aunque también) sino por asuntos logísticos.

Trabajé seis años en la Registraduría y sé que se necesitan más de 12 meses para preparar la inscripción de cédulas, la producción de las tarjetas electorales, el transporte del material electoral y diseñar la red de transmisión de los resultados, entre otros asuntos claves de la jornada electoral. El proceso es tan complejo que varias veces oí decir que se trata de la operación logística más grande del país: hay que articular a más de un millón de personas entre jurados, candidatos, fuerza pública, funcionarios y contratistas para que en la misma fecha y hora garanticen el derecho a votar en más de 6.600 puestos de votación. Se dice fácil, pero lograrlo implica prever miles de detalles y leer mucha letra menuda.

La Registraduría es una buena escuela para entender la complejidad geográfica de Colombia. Buenaventura es uno de los 1.103 municipios del país. Es un distrito con 12 comunas y 9 corregimientos en los cuales hay 268 veredas y 388 asentamientos humanos. Muchos de ellos sólo tienen acceso fluvial y por eso el material electoral tiene que llegar con suficiente antelación para poder distribuirlo en lanchas a todos los puestos de votación. Lo mismo pasa en Tumaco, Magüí Payán, López de Micay y otros sitios de la Costa Pacífica, para no mencionar las dificultades de acceso que hay en la Orinoquía.

He recordado esa logística ahora que se habla de la vacunación. Por ahora no hay vacunas y este gobierno tiene el vergonzoso registro de cero vacunados en el país al concluir este mes de enero, mientras vecinos como Argentina, México, Chile, Panamá y Costa Rica, entre otros, ya tienen miles de personas vacunadas. A este paso no descarto que Venezuela empiece antes que Colombia su proceso de vacunación: acá el gobierno no ha podido explicar con claridad ni transparencia si las vacunas están palabreadas, conversadas, pisadas, contratadas o pagadas y nadie sabe con certeza cuántas llegarán, ni mucho menos cuándo, ni a quién se las pagaremos, ni a qué precio. Las noticias nacionales hablan de este caos, mientras en las internacionales aparece gente que ya se aplicó la segunda dosis.

Por supuesto que es urgente comprar las vacunas y que lleguen. Pero tenerlas en Bogotá en una bodega equivale a cuando terminan de imprimir las tarjetas electorales para los comicios: apenas ahí es que va a empezar el trabajo. Así como de nada sirven los tarjetones si el día señalado no están en el puesto de votación (ya se han visto casos en los que sugieren sacar fotocopias), tampoco sirven de nada las vacunas compradas si no se distribuyen por todo el territorio nacional. Al fin y al cabo lo que salva vidas no es la vacuna sino la vacunación, en doble dosis.

¿Cómo se va a garantizar la cadena de frío para que las vacunas no se dañen? ¿Va a haber puestos de vacunación en todos los municipios y corregimientos? ¿cómo será la vacunación en las comunidades indígenas? ¿en las zonas rurales? ¿qué personal se encargará de distribuir y aplicar las vacunas? ¿cómo se hará seguimiento para que la gente sí se aplique las segundas dosis? ¿qué hacer con las personas antivacunas? ¿cómo evitar que se roben las vacunas? ¿cómo garantizar que la gente se vacune en la fase que le corresponde y que no use palancas o pagos para adelantarse en el turno de espera?

Dice el Ministerio de Salud que el objetivo del plan de vacunación “es lograr la inmunidad de rebaño, es decir, la inmunidad de al menos el 70% de la población colombiana”. Acá cuando vota mucha gente es porque participan 20 millones de personas. Para lograrlo hay que llevar puestos de votación a cientos de veredas y corregimientos de difícil acceso, y hay, además, políticos comprando votos para movilizar a la gente. Inmunizar al 70% de la gente significa llegarle a al menos 35 millones de colombianos. Quisiera que nos contaran más detalles sobre cómo va a ser esta operación logística sin precedentes en Colombia, que no es ni siquiera comparable con los censos de población que hacen cada 12 años y llegan a cada casa.

En los detalles de este proceso de vacunación (los contratos, las fechas, los montos y el urgente blindaje contra la corrupción) se juega también el resultado de las elecciones del próximo año.