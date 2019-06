Los domingos, cuando termino las columnas de Yohir Akerman y Daniel Coronell, quedo con la sensación de haber leído revelaciones muy importantes que necesito releer para entender bien, porque son tantos los datos, cifras y nombres que se me escapa el entramado complejo de la denuncia que me están contando.

Menciono a estos periodistas en un doble sentido: porque me encantaría que alguien como ellos se interesara por el tema de Furel S.A., y porque cada noticia que sale sobre este caso me deja una sensación similar: parece que hay algo grueso, pero debo releer para comprender y atar cabos.

Todos los meses aparece una pieza nueva de este rompecabezas. Por lo pronto, mientras las investigaciones avanzan, resumiré lo que he leído en la prensa de Bogotá y Medellín sobre este caso.

El 22 de marzo del año pasado la Fiscalía capturó en Medellín a Hernán Moreno Pérez, accionista de Furel S.A. y cercano al gobernador de Antioquia Luis Pérez. Moreno fue acusado junto con otras personas de un desfalco en Armenia por $22.000 millones.

Cuando capturaron a Hernán Moreno Asuntos Legales de La República explicó que Furel es una “compañía de ingeniería eléctrica que no solo es una de las mayores contratistas de EPM y UNE, sino que presta el servicio de energía eléctrica de la isla de San Andrés”. Dijo además que Mauricio Botero Restrepo era socio de Moreno.

Pocas semanas después capturaron a Luz Piedad Valencia y Carlos Mario Álvarez, exalcaldes de Armenia por el Partido Liberal, junto con otras 11 personas porque, según la Fiscalía, se quedaron con el 25% de la valorización de Armenia. El desfalco consistía en que unos empresarios financiaban campañas políticas y si los mandatarios ganaban pagaban el favor adjudicando contratos de manera directa o con licitaciones a la medida y con pocos proponentes. El Estado entregaba anticipos millonarios por obras que no ejecutaban, hacían a medias o tenían sobrecostos, y la plata terminaba entre políticos y contratistas.

Hasta ahí nada nuevo. Pero según la Revista Semana el fiscal delegado ante la Corte, Jaime Camacho Flórez explicó que lo de Armenia era apenas la punta del iceberg: "No es simplemente el pago de una comisión, es una estructura mucho más elaborada de carácter expansivo, en donde tenían acuerdos previos para apropiarse de dineros del Estado; la contratación fue instrumentalizada y transdepartamentalizada".

La declaración del fiscal se dio en octubre de 2018, cuando capturaron en San Andrés a otras 11 personas, incluyendo a los exgobernadores Aury Guerrero Bowie y Ronald Housny Jaller, también del Partido Liberal, por una red de corrupción como la de Armenia, que involucraba a las mismas empresas. Los faltantes en la isla suman $120.000 millones.

Transdepartamentalizada es una palabra que usa el fiscal para explicar que en Quindío se pagaban favores de San Andrés y viceversa, pero un informe de octubre de la Unidad Investigativa de El Tiempo sugiere que el entramado sería mayor y nos tocaría a nosotros: “a través de Furel se habrían canalizado los contratos pactados con políticos de Antioquia, Chocó, San Andrés, los Santanderes, Quindío y Caldas”.

De los 7 departamentos mencionados por El Tiempo, la Fiscalía ya explicó cómo operaba la red en Quindío y San Andrés. Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación explicó hace dos meses en Semana cómo funcionaba en Antioquia. Su informe involucra al actual gobernador Luis Pérez Gutiérrez, también del Partido Liberal y otra vez a Furel. Según Ávila Furel “tiene extinción de dominio en sus bienes por lavado de activos y fue adquirido en un 40% por la telaraña de empresas que cubre al mayor distribuidor de licores de la Fábrica de Licores de Antioquia Mauricio Botero Restrepo quien tiene todas sus empresas en cabeza de su familia”.

Allegados a Mauricio Botero aclaran que aunque él sí compró el 40% de Furel, la operación se reversó, según consta en acta de junta directiva del 19 de enero de 2018.

La Silla Vacía contó que los contratos de Furel con Armenia y San Andrés se firmaron mientras el gerente de Furel era Iván Correa Calderón, quien luego pasó a la gerencia de la FLA. El Colombiano reveló en enero que el año pasado la FLA le pagó “sin nada a cambio” una bonificación a tres distribuidores de licores. Dispresco, la empresa de Mauricio Botero Restrepo, recibió $1.554 millones. Otras versiones indican que estos pagos son habituales en el negocio de los licores.

¿Y qué conexión tiene esto con Manizales y Caldas? No lo sé. Sería bueno que alguien lo investigara.