El año del pódcast

Me informa Spotify que dediqué 7.313 minutos de 2020 a oír pódcast. Fueron más porque el corte lo hicieron hace días y este mes he seguido escuchando. Según el registro estuve 122 horas conectada: antes los oía mientras conducía el carro y este año, por la pandemia, me habitué a escucharlos también cuando lavo platos, cocino y hago ejercicio.

Así como los niños ya no ven televisión y prefieren Youtube, Netflix y otras opciones de streaming en las que eligen la hora y el contenido, otros estamos migrando de la radio hacia los pódcast: productos sonoros diseñados para ser escuchados en cualquier tiempo y, en consecuencia, menos atados a la coyuntura local del noticiero de radio.

En los pódcast he encontrado entrevistas de largo aliento con personajes interesantes, que en otra época tenían cabida en la televisión (recuerdo Al banquillo con Margarita y Charlas con Pacheco), debate, análisis y en general, conversaciones pausadas sobre temas que interesan a la inmensa minoría, como decía la HJCK.

El español Jorge Carrión (el de los pódcast Solaris y Curarnos) incluye este formato entre lo que denomina Ocvis: objetos culturales vagamente identificados, en donde también ubica los hilos de Twitter, las historias de Instagram, los proyectos transmedia y las visualizaciones de datos, entre otros. Pero no todo audio para Internet merece llamarse pódcast: hay algunos con paisajes sonoros maravillosos, con guión y una evidente investigación que aporta datos al oyente, pero otros son una mera visita de amigos que hablan desde el sentido común y la camaradería, sin mayor aporte informativo ni estético.

Les comparto algunos pódcast que oí este año en Spotify y que volveré a escuchar en 2021:

1. DianaUribe.fm: Ella empezó a hacer pódcast antes de que los llamaran así. Su programa de historia en Caracol Radio era muy escuchado en directo y también en diferido a través de la web. Cuando salió de Caracol diseñó sus espacios como pódcast y de hecho los primeros capítulos fueron sobre la historia de la radio y su transición a Internet.

2. Radio Ambulante: es pionero de este formato en América Latina. Nació en 2011 y aunque no es colombiano sí tiene en su equipo a varias personas de acá y ha producido episodios sobre temas que van desde la Toma del Palacio de Justicia o un chamán hasta el libro de Caperucita se come al lobo, de Pilar Quintana.

3. Urbi et Orbi: David Zuluaga estudió filosofía y Octavio Gálvis es comunicador manizaleño y autor de stand up comedy. De esa fusión nace este pódcast en el que hablan con desparpajo sobre Aristóteles, Rousseau, Kant, Marx o San Agustín. Octavio dirige además “La noticia simple”, un curioso espacio de 5 minutos con humor y datos.

4. El Topo: Miguel Reyes entrevista personas con vidas fascinantes, incomprendidas o estigmatizadas. Cada capítulo gira en torno a una persona: un alcohólico, un escritor, un paciente de cáncer, una actriz porno, una dominatriz, un drogadicto, una mujer trans, y así.

5. El librero: el periodista Jorge Espinosa y el librero de Prólogo, Mauricio Lleras, hacen tertulia sobre libros. A veces invitan escritores y en otros episodios comentan entre los dos lo que están leyendo. En este delicioso pódcast se unen la experiencia de Lleras y el oficio de Espinosa. Otro acierto es la duración: no pasan de 30 minutos.

6. Presunto Pódcast: es un espacio para la crítica de radio, prensa, televisión e Internet: analizan el periodismo que hacen los medios (normalmente bogotanos) sobre temas de la coyuntura.

7. Womansplaining: la escritora Gloria Susana Esquivel dirige este espacio feminista en el que dialoga con activistas, académicas y escritores sobre el enfoque de género en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

8. Árbol de libros: Claudia Morales, fundadora de la librería del mismo nombre en Armenia, produce este pódcast con Mauricio Arroyave y Diego Aristizábal: un magazín periodístico sobre cultura, con entrevistas a escritores, músicos, artistas y gestores culturales, con una agenda que busca salirse de Bogotá.

9. Líneas extra: Camilo Vallejo, Alejandro Samper y Antonia Montoya emiten por UM FM este programa semanal que se convirtió en pódcast, en el que invitan a los columnistas a ampliar argumentos e ideas que no cupieron en sus escritos de prensa.

Yo que hago radio y participo en un noticiero matutino confieso que cada vez le dedico más tiempo a los pódcast. En esta columna recomendé algunos colombianos, porque para hablarles del universo inagotable de producciones extranjeras (Contratapas, Las raras, Anfibia, La cultureta, No ficción, Historias perdidas), necesitaría líneas extra.