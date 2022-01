Calendario de ilusiones para 2022

Este martes empieza 2022. Los nueve días de enero transcurridos hasta hoy y el festivo de mañana son una deliciosa prolongación de las vacaciones decembrinas, un paréntesis en el frenesí de noticias y el vértigo laboral que nos lleva del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, con la gozosa interrupción de los fines de semana, los puentes y las vacaciones de fin de año, en bucle constante hasta la pensión.

Comienza 2022, el tercer año de la era pandémica que nos tiene viviendo un 2019 que va para los mil días. Hay que reunir fuerzas para iniciar otra vez esta subida; un esfuerzo que se parece al que me cuesta calentar la mano para escribir esta primera columna del año luego de semanas de quietud.

Para coger impulso imagino qué noticias buenas puede traer este año. Qué cosas me entusiasman o generan expectativa. Acá va entonces mi calendario de ilusiones 2022:

En pocos días saldrá la primera edición de la nueva Revista Cambio, con la presidencia de Daniel Coronell y la dirección de Federico Gómez Lara. Me ilusiona porque desde hace un año largo Colombia no tiene una revista semanal de análisis digna y porque cada nuevo medio de comunicación de calidad enriquece el diálogo público.

El 13 de marzo serán las elecciones de Congreso. Sé que cuesta ilusionarse cuando se revisan algunos nombres y alianzas inverosímiles, que confirman que la política no solo es dinámica sino además sin vergüenza y desleal con los electores, pero también hay propuestas coherentes y nombres de gente honesta por la que sin duda vale la pena votar. Me genera ilusión que el movimiento Estamos Listas llegue al Congreso para feminizar la política; que un hombre íntegro, digno y culto como Humberto de la Calle sea senador, y que Juan Sebastián Gómez ocupe una curul en la Cámara de Representantes.

El 29 de mayo será la primera vuelta presidencial y la segunda se votará el 19 de junio. Ojalá esa segunda vuelta no sea una fotocopia de la de hace cuatro años, en la que el centro se hundió y el país tuvo que elegir entre dos extremos. Pienso que sólo después de las elecciones de marzo se perfilarán los candidatos con opción y confío en que entre esos habrá alguno de la Coalición de la Esperanza que aglutine en torno al entusiasmo en vez del miedo.

Me ilusiona, en todo caso, que en agosto el Centro Democrático entregue el poder. Me refiero al presidencial, porque para la Procuraduría, Fiscalía, Contraloría y demás poderes que cooptó en este tiempo habrá que esperar los relevos.

Seguramente este año traerá titulares repetidos: líderes sociales y ambientales asesinados, familias desplazadas, lluvias que generan muertes y mineros enterrados. En medio de esas tragedias hay otros titulares que por fortuna también se repetirán: los conciertos periódicos de la Orquesta Sinfónica de Caldas, las exposiciones del Museo de Arte de Caldas y el Banco de la República, los invitados a la Feria del Libro y el Festival de Teatro y todos esos espacios culturales que nos permiten vivir vidas enriquecidas sin salir de la ciudad.

Dije al comienzo que empezamos la cuesta hasta las vacaciones de diciembre. En realidad en 2022 el ambiente decembrino empezará en noviembre con el Mundial de Fútbol de Catar. No soy hincha fiel ni me sé las alineaciones, pero mundial es mundial y ojalá Colombia alcance el cupo para estar ahí.

Se acabará el mundial, vendrá la Navidad y el 25 de diciembre la poeta Maruja Vieira cumplirá 100 años. Confío en que esa fecha sea motivo para releer su obra y celebrar su vida durante todo el año. Más allá de los grandes hitos, me animan las cosas simples que sé que desde este martes regresarán puntuales, como los gavilanes migratorios que pasan por Manizales en la última semana de octubre: los cafés con los amigos, los pódcast que me esperan y los paseos que haré. Estos días de ferias los pasé entre España, China y Colombia, deliciosamente hundida en las páginas de “Volver la vista atrás”, la última novela de Juan Gabriel Vásquez. Si 2022 me trae más lecturas como ésta, bienvenido sea.