A todo se acostumbra uno, pero a veces la costumbre se parece a la resignación. Me refiero a la Autopista del Café, una vía entregada en concesión desde 1997 para conectar a Manizales, Pereira y Armenia y que todavía sigue en construcción. Si en estos días de vacaciones usted decide pasear por este Eje Cafetero, podrá comprobar lo que digo.

La Autopista ha dejado, sin duda, cosas muy buenas: las obras en La Estampilla o la doble calzada entre Pereira y Armenia, por mencionar solo dos de los varios beneficios. De hecho su sola existencia es suficiente motivo de celebración porque de la lista de macroproyectos con los que se botaba corriente en Caldas hace 30 años, la Autopista del Café es el único que logró ejecutarse.

Sin embargo me parece que hay tramos por mejorar. Nos acostumbramos por ejemplo a pagar peajes costosos. A tener dos peajes entre Manizales y Pereira y uno entre Pereira y Armenia. Llevamos más de 20 años pagándolos y el nombre de “autopista” aún le queda enorme al tramo entre Chinchiná y Santa Rosa, que no tiene doble calzada. Ya perdí la cuenta sobre el número de veces que he oído que ahora sí van a construir allí un par vial, y hasta ahora nada de nada.

El pasado domingo, regresando de Pereira a Manizales, nos desviaron por la ruta vieja del Jazmín a Chinchiná. Es decir: veníamos por la Autopista y nos obligaron a tomar otra vía y tuvimos que pagar peaje en Tarapacá por utilizar una carretera estrecha y llena de curvas. Fue la tercera vez que me ocurrió esto en los últimos tres meses, pero la fuerza de la repetición no ha logrado aún que me acostumbre a que Autopistas del Café no haya sido capaz de resolver la logística de una operación retorno en un peaje en el que hay suficiente espacio para hacer más cabinas y suficiente plata para contratar más gente.

Lo de la plata lo digo haciendo cálculos rápidos: La página web de la Concesión dice que atienden más de 12 millones de carros por año. El peaje entre Manizales y Chinchiná cuesta $10.400; el de Tarapacá vale $11.500 y el que hay entre Pereira y Armenia $13.800. Estas tarifas, que seguramente suben la próxima semana, son para carros particulares. Los carros grandes pagan más.

El tramo entre Chinchiná y Manizales sí tiene doble calzada pero no tiene luz. Por la noche esta zona de alta accidentalidad permanece en tinieblas pese a que existe la infraestructura para la iluminación de la vía. Sobre este tema se han tirado la pelota durante años la Concesión Autopistas del Café y la Alcaldía de Manizales a través del Invama. No sé quién tenga la razón y a quién le corresponda la responsabilidad de prender las luces. Sé que pago impuestos, pago peajes y la vía permanece oscura. El riesgo aumenta porque hay resaltos sin pintar.

Mientras Manizales y Armenia tienen variantes que evitan la entrada a estas ciudades, atravesar Pereira se ha vuelto cada vez más difícil. La variante entre La Romelia y El Pollo tiene trancones como si fuera una avenida céntrica. Dependiendo de la hora Waze indica que la velocidad promedio es de menos de 10 kilómetros por hora en algunos sectores. Una velocidad que dista mucho de la de una autopista.

Pero sale uno de Pereira y la vía hacia Armenia rueda mejor: hay doble calzada, carriles amplios, un peaje que fluye… la parte trancada de la carretera nos tocó a los caldenses. Sería bueno que ahora que estrenamos gobernantes, que el tema del turismo parece tan apremiante para estimular la economía de la región y generar empleo, y que se habla de la Región Administrativa de Planificación (RAP) entre Caldas, Quindío y Risaralda, las nuevas autoridades se sentaran a hablar sobre este tema. Podrían hacerlo en uno de los tres tambos que la Concesión Autopistas del Café instaló en la vía. En cualquiera de ellos el tinto se paga a precio de turista extranjero, pero la vista es hermosa.