Acá no hay faraones

El 3 de abril se realizó en El Cairo “El Desfile Dorado de los Faraones”, un fastuoso recorrido para trasladar en sarcófagos cubiertos de oro a 22 momias de reyes y reinas, desde el Museo Egipcio hacia el nuevo Museo Nacional de la Civilización Egipcia. Cada carruaje llevó un cuerpo conservado durante siglos en pirámides en las que el muerto se acompañó de abundante oro, como señal del lujo y la jerarquía que en vida gozó.

Egipto fue un gran productor de oro en su pasado antiguo, al igual que Colombia, y eso se evidencia en el arte ornamental y funerario, tanto en el de allá como en el de acá. Leo en Internet que la producción de oro egipcia fue menguando y lo poco que hay hoy está en manos de Anglo Gold Ashanti y otras mineras canadienses. Dirán que también como acá, pero no: nuestra producción está creciendo. Mauricio Cabrera Galvis escribió esta semana en “La línea del medio” que en 2020 Colombia registró un aumento anual del 30% en su producción de oro, llegando a 47,6 toneladas y esta bonanza se potenció por el precio internacional, que aumentó 27% en momentos de devaluación. Como quien dice: hay otro fastuoso “Desfile Dorado”, pero en dólares.

¿Por qué toda esa plata no se ve? Porque en eso sí nos parecemos a Egipto: acá la explotación de oro está en manos de multinacionales extranjeras que pagan regalías ínfimas a cambio de explotar nuestro subsuelo.

Hablo hoy de ese remoto derroche de riqueza por un drama concreto: nos fuimos de vacaciones de Semana Santa, volvimos y siguen buscando los cuerpos de los mineros sepultados o ahogados o las dos cosas en una mina artesanal de Neira, junto al Río Cauca, en el occidente caldense. Se trata de una tragedia reiterada, que de tanto repetirse dejó de conmover como debería:

–Noviembre de 2001, El Callao, Filadelfia: 32 muertos y 25 heridos.

–Febrero de 2015, Echandía, Marmato: 2 muertos y 5 heridos.

–Mayo de 2015, El Playón, Riosucio: 15 muertos.

–Julio de 2015, Marmato: 6 intoxicados.

–Octubre de 2016, Sabinas, Manizales: 2 heridos (1 amputado).

–Agosto de 2017, Arauca, Palestina: 7 intoxicados.

–Diciembre de 2018, El Bohío, Neira: 2 muertos.

–Enero de 2020, La Gavia, Riosucio: 3 muertos.

–Marzo de 2021, Neira: 11 muertos.

En los intersticios de estas fechas hay decenas de casos de un único muerto, de menores de edad, de venezolanos y de sobrevivientes rescatados después de estar horas atrapados. El año pasado en Colombia murieron más de 140 personas en accidentes de minería. Otros países mineros como Chile o Perú tienen tasas de letalidad muchísimo más bajas.

En “Cartas a Antonia”, el último libro del sociólogo Alfredo Molano, él le cuenta a su nieta esta fábula: “Hemos sido un país muy rico en oro. ¿Sabes de dónde viene el oro? Según dicen algunos científicos, viene del espacio. Hace millones de millones de años, muy lejos, muy lejos, estalló una estrella en pedazos. Se hizo añicos y esos pedacitos se fueron volviendo polvo y flotando en el espacio como un cardumen de sardinas en el mar. Hasta que nuestro sistema solar atrajo esa nube viajera y la estrelló contra la tierra donde se estaban formando las cordilleras y los mares. Ahí quedó escondido ese polvo vagabundo que tanto codiciamos los seres humanos”.

No conozco al primer minero que se haya hecho rico buscando ese vagabundo polvo de oro. Cuando digo minero me refiero al que se interna en socavones o barequea en el río y no al dueño de la mina. Nadie por gusto se expone al azar del derrumbe, crecientes súbitas, intoxicaciones, contacto permanente con mercurio, ahogamiento o fracturas. Eso para no mencionar el peaje que pagan al dueño de la mina y a los grupos ilegales, si operan en la zona. El minero artesanal o informal se rebusca en un trabajo agotador porque el campo no le brinda una alternativa más rentable. Se trata de un oficio para la mera subsistencia. Acá los muertos cubiertos de oro no son faraones.

Un saludo de condolencia a las familias de las víctimas recientes, que no serán las últimas.